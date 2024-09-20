Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Реймс» – «ПСЖ»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

    «Реймс» – «ПСЖ»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Огюст Делон» состоится матч 5-го тура Лиги 1, в котором «Реймс» примет лидера чемпионата «ПСЖ». Противостояние обещает быть интересным, учитывая стабильную форму обеих команд.

    «Реймс»

    «Реймс» находится на 6 месте в Лиге 1 с 7 очками после 4 туров. Команда Луки Элснера показывает уверенную игру в атаке, забив 9 голов за последние 5 матчей. Однако в обороне есть слабые места – «Реймс» пропускает в 5 последних матчах, что свидетельствует о возможных проблемах при встрече с мощной атакой «ПСЖ». Мамаду Диакон, лучший бомбардир команды с 2 голами, продолжает лидировать в атаке. Важно отметить, что «Реймс» не проигрывает в последних 3 матчах, что дает команде уверенность перед встречей с таким сильным соперником.

    Последние матчи:

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» идет на 1 месте с 12 очками после 4 туров. Подопечные Луиса Энрике демонстрируют фантастическую форму, выиграв все свои матчи в Лиге 1. Команда является самой результативной в чемпионате, забив 16 голов за 4 игры. Усман Дембеле, забивший 4 гола в 9 матчах, ведет команду вперед. Защитная линия также играет на высоком уровне, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах. «ПСЖ» побеждает в 6 последних матчах, что делает их явным фаворитом предстоящей встречи.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних матчах между «Реймсом» и «ПСЖ» наблюдается некоторое преимущество парижан. За последние 8 встреч «ПСЖ» выиграл 6 раз, дважды сыграв вничью. Однако, стоит отметить, что в прошлом сезоне «Реймс» дважды сыграл вничью с парижанами, что делает этот матч непредсказуемым.

    Последние встречи:

    • «ПСЖ» 2:2 «Реймс» (2024)
    • «Реймс» 0:3 «ПСЖ» (2023)
    • «ПСЖ» 1:1 «Реймс» (2023)
    • «Реймс» 0:0 «ПСЖ» (2022)

    Статистика

    «Реймс»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    «ПСЖ»:

    • Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 17 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 5 побед в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «ПСЖ» является очевидным фаворитом этого матча. Стабильная игра в атаке и надежная оборона делают парижан фаворитами, но «Реймс» на домашнем стадионе может создать трудности. С учетом текущей формы обеих команд ожидается результативный матч, в котором оба клуба смогут отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.40.

    Новости по теме
    Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1 14
    Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1 2
    Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1) 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+