«Реймс» – «ПСЖ»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Огюст Делон» состоится матч 5-го тура Лиги 1, в котором «Реймс» примет лидера чемпионата «ПСЖ». Противостояние обещает быть интересным, учитывая стабильную форму обеих команд.

«Реймс»

«Реймс» находится на 6 месте в Лиге 1 с 7 очками после 4 туров. Команда Луки Элснера показывает уверенную игру в атаке, забив 9 голов за последние 5 матчей. Однако в обороне есть слабые места – «Реймс» пропускает в 5 последних матчах, что свидетельствует о возможных проблемах при встрече с мощной атакой «ПСЖ». Мамаду Диакон, лучший бомбардир команды с 2 голами, продолжает лидировать в атаке. Важно отметить, что «Реймс» не проигрывает в последних 3 матчах, что дает команде уверенность перед встречей с таким сильным соперником.

Последние матчи:

«ПСЖ»

«ПСЖ» идет на 1 месте с 12 очками после 4 туров. Подопечные Луиса Энрике демонстрируют фантастическую форму, выиграв все свои матчи в Лиге 1. Команда является самой результативной в чемпионате, забив 16 голов за 4 игры. Усман Дембеле, забивший 4 гола в 9 матчах, ведет команду вперед. Защитная линия также играет на высоком уровне, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах. «ПСЖ» побеждает в 6 последних матчах, что делает их явным фаворитом предстоящей встречи.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних матчах между «Реймсом» и «ПСЖ» наблюдается некоторое преимущество парижан. За последние 8 встреч «ПСЖ» выиграл 6 раз, дважды сыграв вничью. Однако, стоит отметить, что в прошлом сезоне «Реймс» дважды сыграл вничью с парижанами, что делает этот матч непредсказуемым.

Последние встречи:

«ПСЖ» 2:2 «Реймс» (2024)

«Реймс» 0:3 «ПСЖ» (2023)

«ПСЖ» 1:1 «Реймс» (2023)

«Реймс» 0:0 «ПСЖ» (2022)

Статистика

«Реймс»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«ПСЖ»:

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 17 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

5 побед в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«ПСЖ» является очевидным фаворитом этого матча. Стабильная игра в атаке и надежная оборона делают парижан фаворитами, но «Реймс» на домашнем стадионе может создать трудности. С учетом текущей формы обеих команд ожидается результативный матч, в котором оба клуба смогут отличиться.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.40.