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    Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге 1.

    • Сафонов вышел в основе на матч 5-го тура против «Реймса» (1:1).

    «Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал все возможное, чтобы спасти команду. На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок. Был хороший момент, когда он уверенно сыграл при фланговой верховой передаче в штрафной.

    Играл, когда необходимо, высоко. Матвей всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте он силен! Пока все развивается по хорошему сценарию», – сказал Кафанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2024 09:30
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    Комментарии (2)
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    АЛЕКС 58
    1727011026
    И это тренер вратарей сброда пуделя??? Глаза открой ,дебил!!!
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    odessakmv
    1727335906
    Кафанов: "вратарь гол пропустил? Фигня... главное, как ногами сыграл..."
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