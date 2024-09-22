Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге 1.

Сафонов вышел в основе на матч 5-го тура против «Реймса» (1:1).

«Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал все возможное, чтобы спасти команду. На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок. Был хороший момент, когда он уверенно сыграл при фланговой верховой передаче в штрафной.

Играл, когда необходимо, высоко. Матвей всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте он силен! Пока все развивается по хорошему сценарию», – сказал Кафанов.