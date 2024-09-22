Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1

Заместитель главного редактора ведущей спортивной газеты Франции L'Equipe Жан-Филип Леклер раскрыл оценку Матвея Сафонова за матч против «Реймса» (1:1).
- Это был дебют россиянина в чемпионате Франции.
«По оценкам Матвей получил четвeрку из десяти. Не полностью довольны его игрой, он мог бы добиться большего. У местных фанатов пока нет чeткого мнения по Сафонову.
Некоторые опасаются Джанлуиджи Доннаруммы, который редко блистает в Лиге чемпионов. Другие считают, что «ПСЖ» слишком много заплатил за Сафонова, почти неизвестного во Франции вратаря», – сказал Леклер.
- Основной голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма на этой неделе восстанавливается после мышечного повреждения.
- Следующий соперник «ПСЖ» – «Ренн» (27 сентября).