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    • Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1

    Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1

    Заместитель главного редактора ведущей спортивной газеты Франции L'Equipe Жан-Филип Леклер раскрыл оценку Матвея Сафонова за матч против «Реймса» (1:1).

    • Это был дебют россиянина в чемпионате Франции.

    «По оценкам Матвей получил четвeрку из десяти. Не полностью довольны его игрой, он мог бы добиться большего. У местных фанатов пока нет чeткого мнения по Сафонову.

    Некоторые опасаются Джанлуиджи Доннаруммы, который редко блистает в Лиге чемпионов. Другие считают, что «ПСЖ» слишком много заплатил за Сафонова, почти неизвестного во Франции вратаря», – сказал Леклер.

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    Источник: Metaratings

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    22.09.2024 15:49
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    Комментарии (14)
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    АЛЕКС 58
    1727010913
    Шлюхи до добра не доводят. Нет порядка в личной жизни,не будет карьеры. Жадность маруськи не даёт играть в полную силу нашему МЭТЬЮ!
    Ответить
    ...уефан
    1727010995
    ..."Сделай всё, что можешь! И дальше будь, что будет"(с)...
    Ответить
    Интерес
    1727011719
    Ладно,что хоть вообще заметили.
    Ответить
    Mikey-Show-google
    1727021177
    Всех что жаба удушила? По факту расстреляли в упор!
    Ответить
    Fialet
    1727023632
    Вот и прекрасно.
    Ответить
    neveldomha
    1727024112
    Взяли быка в мешке
    Ответить
    Garrincha58
    1727026936
    Итальяшка поправится и встанет в рамку, а Сафон будет плотно сидеть на скамейке
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    sochi-2013
    1727028595
    Жаль, но чего-то такого я и ждал. Сыроват парень. Больше понтов чем мастерства. Хотя маленькая надежда была.((
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    Игорь-Фильченко-google
    1727158462
    Кто такую оценку поставил? Тренер ? Дебильные журналисты?
    Ответить
    Борис-Р-ков-yandex
    1727167846
    Понты это вообще краснодарская фишка
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