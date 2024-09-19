Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Верона» – «Торино»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 20 сентября 2024

    «Верона» – «Торино»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 20 сентября 2024

    20 сентября 2024 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» пройдет матч 5-го тура Серии А между «Вероной» и «Торино». Оба клуба демонстрируют уверенные результаты в начале сезона, что делает это противостояние весьма интригующим.

    «Верона»

    «Верона» демонстрирует неплохую игру на старте сезона, набрав 6 очков после 4 туров и занимая 7-е место в таблице. Несмотря на победы, команда показывает нестабильность в обороне, пропуская в 3 из 4 матчей. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, который забил 3 гола в 5 матчах. В последних 5 матчах «Верона» забила 7 голов, но и пропустила столько же, что свидетельствует о проблемах в защите.

    Последние матчи «Вероны»:

    «Торино»

    «Торино» находится на 5-й строчке таблицы с 8 очками после 4 туров и пока не проигрывает в этом сезоне. В последних 4 матчах Серии А команда забила 7 голов и пропустила всего 3, демонстрируя надежную игру в обороне. Дуван Сапата – главный бомбардир команды с 2 голами в 5 матчах. «Торино» уверенно смотрится как в атаке, так и в защите, что может стать решающим фактором в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Торино»:

    Личные встречи

    «Торино» традиционно успешен в матчах против «Вероны». В последних 6 матчах «Торино» одержал 4 победы, а «Верона» не может победить соперника с 2021 года. Эти статистические данные показывают, что для «Торино» матчи с «Вероной» проходят на высоком уровне, и команда из Турина, скорее всего, снова покажет свою силу.

    Последние встречи:

    • Серия A. 12.05.2024: «Верона» 1:2 «Торино»
    • Серия A. 02.10.2023: «Торино» 0:0 «Верона»
    • Серия A. 14.05.2023: «Верона» 0:1 «Торино»
    • Серия A. 04.01.2023: «Торино» 1:1 «Верона»
    • Серия A. 14.05.2022: «Верона» 0:1 «Торино»
    • Серия A. 19.12.2021: «Торино» 1:0 «Верона»

    Статистика

    «Верона»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Торино»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч

    «Торино» показывает уверенную игру в этом сезоне, особенно в обороне. «Верона», напротив, имеет сложности в защите, что может стать решающим фактором в пользу гостей. Ожидается, что «Торино» продолжит свою беспроигрышную серию.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Торино» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «Торино» за коэффициент 2.10.

    Новости по теме
    Серия А. «Торино» Ваноли на выезде победил «Верону» (3:2) и возглавил таблицу
    «Верона» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 11:02
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+