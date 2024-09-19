«Верона» – «Торино»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» пройдет матч 5-го тура Серии А между «Вероной» и «Торино». Оба клуба демонстрируют уверенные результаты в начале сезона, что делает это противостояние весьма интригующим.

«Верона» демонстрирует неплохую игру на старте сезона, набрав 6 очков после 4 туров и занимая 7-е место в таблице. Несмотря на победы, команда показывает нестабильность в обороне, пропуская в 3 из 4 матчей. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, который забил 3 гола в 5 матчах. В последних 5 матчах «Верона» забила 7 голов, но и пропустила столько же, что свидетельствует о проблемах в защите.

Последние матчи «Вероны»:

«Торино»

«Торино» находится на 5-й строчке таблицы с 8 очками после 4 туров и пока не проигрывает в этом сезоне. В последних 4 матчах Серии А команда забила 7 голов и пропустила всего 3, демонстрируя надежную игру в обороне. Дуван Сапата – главный бомбардир команды с 2 голами в 5 матчах. «Торино» уверенно смотрится как в атаке, так и в защите, что может стать решающим фактором в предстоящей встрече.

Последние матчи «Торино»:

Личные встречи

«Торино» традиционно успешен в матчах против «Вероны». В последних 6 матчах «Торино» одержал 4 победы, а «Верона» не может победить соперника с 2021 года. Эти статистические данные показывают, что для «Торино» матчи с «Вероной» проходят на высоком уровне, и команда из Турина, скорее всего, снова покажет свою силу.

Последние встречи:

Серия A. 12.05.2024: «Верона» 1:2 «Торино»

Серия A. 02.10.2023: «Торино» 0:0 «Верона»

Серия A. 14.05.2023: «Верона» 0:1 «Торино»

Серия A. 04.01.2023: «Торино» 1:1 «Верона»

Серия A. 14.05.2022: «Верона» 0:1 «Торино»

Серия A. 19.12.2021: «Торино» 1:0 «Верона»

Статистика

«Верона»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Торино»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Прогноз на матч

«Торино» показывает уверенную игру в этом сезоне, особенно в обороне. «Верона», напротив, имеет сложности в защите, что может стать решающим фактором в пользу гостей. Ожидается, что «Торино» продолжит свою беспроигрышную серию.

Рекомендации для ставок:

Победа «Торино» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Торино» за коэффициент 2.10.