«Верона» – «Торино»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» пройдет матч 5-го тура Серии А между «Вероной» и «Торино». Оба клуба демонстрируют уверенные результаты в начале сезона, что делает это противостояние весьма интригующим.
«Верона»
«Верона» демонстрирует неплохую игру на старте сезона, набрав 6 очков после 4 туров и занимая 7-е место в таблице. Несмотря на победы, команда показывает нестабильность в обороне, пропуская в 3 из 4 матчей. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, который забил 3 гола в 5 матчах. В последних 5 матчах «Верона» забила 7 голов, но и пропустила столько же, что свидетельствует о проблемах в защите.
Последние матчи «Вероны»:
- Серия А. 16.09.2024: «Лацио» 2:1 «Верона»
- Серия А. 01.09.2024: «Дженоа» 0:2 «Верона»
- Серия А. 26.08.2024: «Верона» 0:3 «Ювентус»
- Серия А. 18.08.2024: «Верона» 3:0 «Наполи»
- Кубок. 10.08.2024: «Верона» 1:2 «Чезена»
«Торино»
«Торино» находится на 5-й строчке таблицы с 8 очками после 4 туров и пока не проигрывает в этом сезоне. В последних 4 матчах Серии А команда забила 7 голов и пропустила всего 3, демонстрируя надежную игру в обороне. Дуван Сапата – главный бомбардир команды с 2 голами в 5 матчах. «Торино» уверенно смотрится как в атаке, так и в защите, что может стать решающим фактором в предстоящей встрече.
Последние матчи «Торино»:
- Серия А. 15.09.2024: «Торино» 0:0 «Лечче»
- Серия А. 30.08.2024: «Венеция» 0:1 «Торино»
- Серия А. 25.08.2024: «Торино» 2:1 «Аталанта»
- Серия А. 17.08.2024: «Милан» 2:2 «Торино»
- Кубок. 11.08.2024: «Торино» 2:0 «Козенца»
Личные встречи
«Торино» традиционно успешен в матчах против «Вероны». В последних 6 матчах «Торино» одержал 4 победы, а «Верона» не может победить соперника с 2021 года. Эти статистические данные показывают, что для «Торино» матчи с «Вероной» проходят на высоком уровне, и команда из Турина, скорее всего, снова покажет свою силу.
Последние встречи:
- Серия A. 12.05.2024: «Верона» 1:2 «Торино»
- Серия A. 02.10.2023: «Торино» 0:0 «Верона»
- Серия A. 14.05.2023: «Верона» 0:1 «Торино»
- Серия A. 04.01.2023: «Торино» 1:1 «Верона»
- Серия A. 14.05.2022: «Верона» 0:1 «Торино»
- Серия A. 19.12.2021: «Торино» 1:0 «Верона»
Статистика
«Верона»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Торино»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч
«Торино» показывает уверенную игру в этом сезоне, особенно в обороне. «Верона», напротив, имеет сложности в защите, что может стать решающим фактором в пользу гостей. Ожидается, что «Торино» продолжит свою беспроигрышную серию.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Торино» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа «Торино» за коэффициент 2.10.