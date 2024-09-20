20.09.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
28
Аянда Шишуба
АП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
3-1-3-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
96
Маньяни
21
Белахьян
88
Лазович
20
Кастанос
80
Силва
38
Чачуа
20
Тенгстедт
9
Сарр
3-3-2-2
32
Милинкович-Савич
25
Масина
6
Валюкевич
3
Марипан
19
Лазаро
61
Тамез
3
Соса
21
Риччи
20
Илич
91
Сапата
19
Санабрия
9
Сарр
3
Фрезе
3
Фрезе
9
Сарр
88
Лазович
24
Данильюк
24
Данильюк
88
Лазович
20
Кастанос
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
20
Кастанос
38
Чачуа
22
Ламбурд
22
Ламбурд
38
Чачуа
6
Валюкевич
2
Дембеле
2
Дембеле
6
Валюкевич
61
Тамез
17
Линетти
17
Линетти
61
Тамез
20
Илич
66
Гинейтис
66
Гинейтис
20
Илич
19
Санабрия
19
Адамс
19
Адамс
19
Санабрия
Остались в запасе
Верона
Торино
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Верона - Торино
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
8
Офсайды
0
3
Количество передач
313
752
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.23
2.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Торино», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»