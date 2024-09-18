«Фейеноорд» – «Байер»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

19 сентября 2024 года на стадионе «Фейеноорд» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся голландский «Фейеноорд» и немецкий «Байер». Обе команды демонстрируют высокую результативность в последних матчах, что делает это противостояние особенно интересным.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» показывает результативную игру в нападении, забив 13 голов в последних 5 матчах. Однако команда испытывает проблемы в обороне, пропустив 9 голов за тот же период. Важно отметить, что клуб стабильно забивает в 6 последних матчах, несмотря на не всегда уверенную игру в защите. Ключевыми игроками в атаке являются нападающие Сантьяго Хименес и Квинтен Тимбер, которые продолжают демонстрировать стабильную результативность.

Последние матчи «Фейеноорда»:

«Байер»

«Байер» также демонстрирует мощную атаку, забив 12 голов в последних 5 матчах. Однако, как и «Фейеноорд», у немецкой команды есть проблемы с обороной – 8 пропущенных голов за тот же период. В составе «Байера» выделяется нападающий Патрик Шик, который стабильно приносит команде результат. В последних матчах клуб показывает отличную форму, выиграв 4 из 5 встреч.

Последние матчи «Байера»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интриги перед предстоящим матчем. Обе команды впервые столкнутся друг с другом в рамках Лиги чемпионов.

Статистика

«Фейеноорд»:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

«Байер»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Прогноз на матч

Обе команды показывают высокую результативность в последних играх, но также обе имеют проблемы в защите. Ожидается, что матч будет зрелищным с большим количеством голов с обеих сторон. «Фейеноорд» играет на домашней арене, что может стать ключевым фактором, но «Байер» показывает стабильные результаты как в атаке, так и в выездных матчах.

Рекомендации для ставок:

Обе забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Ничья – коэффициент 3.60

Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.70.