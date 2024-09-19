Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)

«Байер» и «Бенфика» стартовали с побед в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Леверкузенцы на выезде крупно победили «Фейеноорд» со счетом 4:0. В активе Флориана Вирца дубль из голов, Жереми Фримпонга – из ассистов.

«Бенфика» в гостях была сильнее «Црвены Звезды» – 2:1. Один из голов забил Керем Актюркоглу, который летом мог оказаться в «Спартаке».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия) – 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Вирц, 5; 0:2 – Гримальдо, 30; 0:3 – Вирц, 36; 0:4 – Велленройтер (в свои ворота), 45.

Црвена Звезда (Сербия) – Бенфика (Португалия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Актюркоглу, 9; 0:2 – Кекчю, 29; 1:2 – Милсон, 86.

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Результаты Лиги чемпионов