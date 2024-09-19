Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)

    Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)

    «Байер» и «Бенфика» стартовали с побед в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

    Леверкузенцы на выезде крупно победили «Фейеноорд» со счетом 4:0. В активе Флориана Вирца дубль из голов, Жереми Фримпонга – из ассистов.

    «Бенфика» в гостях была сильнее «Црвены Звезды» – 2:1. Один из голов забил Керем Актюркоглу, который летом мог оказаться в «Спартаке».

    Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

    Фейеноорд (Нидерланды) – Байер (Германия) – 0:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Вирц, 5; 0:2 – Гримальдо, 30; 0:3 – Вирц, 36; 0:4 – Велленройтер (в свои ворота), 45.

    Црвена Звезда (Сербия) – Бенфика (Португалия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Актюркоглу, 9; 0:2 – Кекчю, 29; 1:2 – Милсон, 86.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Бундеслига. «Байер» вырвал победу у «Вольфсбурга» (4:3) на 90+3-й минуте
    «Байер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    «Байер» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1726836289
    Актюркоглу забивает в каждой игре, Спартак профукал такого игрока...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+