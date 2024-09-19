19.09.2024, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Фейеноорд
Фейеноорд
4-3-2-1
1
Велленройтер
3
Лотомба
3
Белен
17
Ганцко
18
Траунер
16
Ин Бом
6
Зерруки
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
29
Хименес
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
6
Зерруки
5
Смал
5
Смал
6
Зерруки
18
Траунер
4
Митчелл
4
Митчелл
18
Траунер
17
Миламбо
18
18
17
Миламбо
3
Лотомба
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
3
Лотомба
14
Пайшао
18
Уэда
18
Уэда
14
Пайшао
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
7
Вирц
24
Гарсия
24
Гарсия
7
Вирц
34
Джака
25
Паласиос
25
Паласиос
34
Джака
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Фейеноорд
Байер
37
Mannou Berger
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Mannou Berger
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Фейеноорд - Байер
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
4
8
Офсайды
3
1
Количество передач
519
516
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Байера», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»