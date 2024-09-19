Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фейеноорд» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Фейеноорд» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 18:35
Фейеноорд
19.09.2024, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 4
Завершен
Байер
5' Ф. Вирц 30' А. Гримальдо 36' Ф. Вирц 45' Т. Велленройтер (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К) ЦП
17
Антони Миламбо
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фейеноорд
37
Mannou Berger
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-3-2-1
1
Велленройтер
3
Лотомба
3
Белен
17
Ганцко
18
Траунер
16
Ин Бом
6
Зерруки
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
29
Хименес
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
6
Зерруки
5
Смал
5
Смал
6
Зерруки
18
Траунер
4
Митчелл
4
Митчелл
18
Траунер
17
Миламбо
18
18
17
Миламбо
3
Лотомба
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
3
Лотомба
14
Пайшао
18
Уэда
18
Уэда
14
Пайшао
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
7
Вирц
24
Гарсия
24
Гарсия
7
Вирц
34
Джака
25
Паласиос
25
Паласиос
34
Джака
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Фейеноорд
Байер
37
Mannou Berger
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Mannou Berger
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Фейеноорд - Байер
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
4
8
Офсайды
3
1
Количество передач
519
516
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Байера», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд»«Байер»

«Фейеноорд» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Фейеноорд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+