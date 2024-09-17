«Химик» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 8-го тура Второй лиги А – 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе «Химик» состоится матч Второй лиги А России, в котором сразятся «Химик» и «Краснодар-2». Оба клуба испытывают трудности в последнее время, что делает предстоящую встречу очень важной для обеих команд.
«Химик»
«Химик» после 8 туров занимает 8-е место, набрав 9 очков. Команда демонстрирует нестабильные результаты, не выигрывая уже 6 матчей подряд. Несмотря на это, «Химик» сохраняет боевой дух и показывает хорошую результативность в атаке, забивая в каждом из последних 4 матчей. Основной проблемой остается защита, которая пропускает регулярно, что отражается на общем результате команды.
Последние матчи:
- «Машук-КМВ» 2:1 «Химик»
- «Муром» 2:2 «Химик» (победа по пенальти)
- «Иртыш» 2:1 «Химик»
- «Химик» 2:2 «Муром»
- «Химик» 1:0 «БроукБойз» (Кубок)
«Краснодар-2»
«Краснодар-2» находится в схожей ситуации. Команда занимает 9-е место с 7 очками, не побеждая уже 6 матчей. Проблемы обороны и слабая результативность стали основными причинами неудач команды. За последние 5 матчей «Краснодар-2» смог забить лишь 3 гола, а пропустил 9. В атаке выделяется M. Umnikov, который уже забил 4 мяча в этом сезоне, но его усилий пока недостаточно для улучшения положения команды.
Последние матчи:
- «Краснодар-2» 1:1 «Динамо Брянск»
- «Краснодар-2» 0:1 «Торпедо Миасс»
- «Волга Ульяновск» 2:0 «Краснодар-2»
- «Краснодар-2» 2:2 «Машук-КМВ»
- «Родина-2» 3:0 «Краснодар-2»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, но это стоит отметить в прогнозе. В отсутствие прямой статистики, можно ориентироваться на текущую форму команд и их выступления в последних матчах.
Статистика
«Химик»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
«Краснодар-2»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
Прогноз на матч
Обе команды находятся в непростой ситуации, однако «Химик» демонстрирует больше стабильности в атаке, регулярно забивая в последних матчах. Оборона у обеих команд остается слабой, что дает основания предположить, что матч будет результативным. С учетом текущей формы и статистики команд, «Химик» выглядит чуть более предпочтительно на своем поле.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Химика» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Химика» за коэффициент 2.10.