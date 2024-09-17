«Химик» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 8-го тура Второй лиги А – 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе «Химик» состоится матч Второй лиги А России, в котором сразятся «Химик» и «Краснодар-2». Оба клуба испытывают трудности в последнее время, что делает предстоящую встречу очень важной для обеих команд.

«Химик»

«Химик» после 8 туров занимает 8-е место, набрав 9 очков. Команда демонстрирует нестабильные результаты, не выигрывая уже 6 матчей подряд. Несмотря на это, «Химик» сохраняет боевой дух и показывает хорошую результативность в атаке, забивая в каждом из последних 4 матчей. Основной проблемой остается защита, которая пропускает регулярно, что отражается на общем результате команды.

Последние матчи:

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» находится в схожей ситуации. Команда занимает 9-е место с 7 очками, не побеждая уже 6 матчей. Проблемы обороны и слабая результативность стали основными причинами неудач команды. За последние 5 матчей «Краснодар-2» смог забить лишь 3 гола, а пропустил 9. В атаке выделяется M. Umnikov, который уже забил 4 мяча в этом сезоне, но его усилий пока недостаточно для улучшения положения команды.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, но это стоит отметить в прогнозе. В отсутствие прямой статистики, можно ориентироваться на текущую форму команд и их выступления в последних матчах.

Статистика

«Химик»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

«Краснодар-2»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Прогноз на матч

Обе команды находятся в непростой ситуации, однако «Химик» демонстрирует больше стабильности в атаке, регулярно забивая в последних матчах. Оборона у обеих команд остается слабой, что дает основания предположить, что матч будет результативным. С учетом текущей формы и статистики команд, «Химик» выглядит чуть более предпочтительно на своем поле.

Рекомендации для ставок:

Победа «Химика» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Химика» за коэффициент 2.10.