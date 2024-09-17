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    • «Химик» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 8-го тура Второй лиги А – 18 сентября 2024

    «Химик» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 8-го тура Второй лиги А – 18 сентября 2024

    18 сентября 2024 года на стадионе «Химик» состоится матч Второй лиги А России, в котором сразятся «Химик» и «Краснодар-2». Оба клуба испытывают трудности в последнее время, что делает предстоящую встречу очень важной для обеих команд.

    «Химик»

    «Химик» после 8 туров занимает 8-е место, набрав 9 очков. Команда демонстрирует нестабильные результаты, не выигрывая уже 6 матчей подряд. Несмотря на это, «Химик» сохраняет боевой дух и показывает хорошую результативность в атаке, забивая в каждом из последних 4 матчей. Основной проблемой остается защита, которая пропускает регулярно, что отражается на общем результате команды.

    Последние матчи:

    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» находится в схожей ситуации. Команда занимает 9-е место с 7 очками, не побеждая уже 6 матчей. Проблемы обороны и слабая результативность стали основными причинами неудач команды. За последние 5 матчей «Краснодар-2» смог забить лишь 3 гола, а пропустил 9. В атаке выделяется M. Umnikov, который уже забил 4 мяча в этом сезоне, но его усилий пока недостаточно для улучшения положения команды.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, но это стоит отметить в прогнозе. В отсутствие прямой статистики, можно ориентироваться на текущую форму команд и их выступления в последних матчах.

    Статистика

    «Химик»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «Краснодар-2»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся в непростой ситуации, однако «Химик» демонстрирует больше стабильности в атаке, регулярно забивая в последних матчах. Оборона у обеих команд остается слабой, что дает основания предположить, что матч будет результативным. С учетом текущей формы и статистики команд, «Химик» выглядит чуть более предпочтительно на своем поле.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Химика» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Химика» за коэффициент 2.10.

    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 12:18
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