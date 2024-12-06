Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

    «Кубань» прояснила ситуацию с санкциями ФИФА в отношении клуба.

    • На краснодарцев наложили трансферный бан до дальнейшего уведомления.
    • Помимо «Кубани», регистрировать новичков запретили ЦСКА и «Химкам».

    «В связи с появившейся в СМИ новостью о применении к ООО ПФК «Кубань» нового трансферного бана ФИФА, поясняем:

    – клубом погашена задолженность перед футболистом-профессионалом Неманья Анджелковичем в полном объеме, финансовых претензий к клубу нет, что подтверждается письмами ФИФА.

    – также погашены все штрафы перед ФИФА.

    Трансферный бан с нашего клуба будет снят в первый день текущего зимнего трансферного окна, что подтверждает официальное письмо ФИФА», – говорится в заявлении.

    Новости по теме
    Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам 1
    Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров 9
    «Факел» объявил о первом переходе в зимнее трансферное окно 3
    Источник: сайт «Кубани»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1733657691
    ФИФА- пиявки, сосущие на халяву бабки...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 