Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

«Кубань» прояснила ситуацию с санкциями ФИФА в отношении клуба.

На краснодарцев наложили трансферный бан до дальнейшего уведомления.

Помимо «Кубани», регистрировать новичков запретили ЦСКА и «Химкам».

«В связи с появившейся в СМИ новостью о применении к ООО ПФК «Кубань» нового трансферного бана ФИФА, поясняем:

– клубом погашена задолженность перед футболистом-профессионалом Неманья Анджелковичем в полном объеме, финансовых претензий к клубу нет, что подтверждается письмами ФИФА.

– также погашены все штрафы перед ФИФА.

Трансферный бан с нашего клуба будет снят в первый день текущего зимнего трансферного окна, что подтверждает официальное письмо ФИФА», – говорится в заявлении.