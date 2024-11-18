Тренеры «Ленинградца» покинули больницу и готовятся к вылету в Санкт-Петербург

Спортивный директор «Ленинградца» Денис Гагарин рассказал, что все пострадавшие в Астрахани сотрудники клуба покинули больницу и готовятся к вылету в Санкт‑Петербург

– Всe нормально, в 14:00 вылетаем в Санкт‑Петербург. Тренеры уже в гостинице, слава богу, все живы‑здоровы.

– Показания полиции даны?

– Да, следственные органы работают.

– Когда смогут приступить к работе?

– Завтра у команды выходной, в среду будут на тренировке.

– Случай ужасный.

– К сожалению, никто не застрахован. Такое может произойти с любым человеком.

Главному тренеру «Ленинградца» Вадиму Евсееву во время нападения брызнули перцовым газом в лицо. Его ассистенту Александру Шмарко порезали щеку ножом.

Полиция задержала двух человек.

«Ленинградец» 17 ноября сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

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