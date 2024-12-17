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    • Евсеев – об астраханском нападении: «Сначала хотели ограбить, потом – убить»

    Евсеев – об астраханском нападении: «Сначала хотели ограбить, потом – убить»

    Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев прокомментировал осеннее нападение в Астрахани.

    • На Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали после матча с «Волгарем».
    • Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
    • «Ленинградец» ушел в отпуск.

    – Не можем не спросить: как ваше здоровье после инцидента в Астрахани?

    – Вот видите, начал носить очки.

    – Именно из-за этого?

    – Именно из-за этого.

    – В первые дни вообще пропало зрение?

    – Куда ни приду – одно и то же спрашивают. Наверное, от этого никуда не деться. Люди хотели сначала ограбить – не получилось. Потом попытались убить. Тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем.

    – Отморозков посадили?

    – Во-первых, мы сами их и скрутили. Второе – передали полиции. Все следственные действия, которые от нас требовались, мы в тот же день выполнили. У них вся информация, записи с камер есть. Дальше все вопросы – в полицию Астраханской области. Я ход дела не отслеживаю.

    – Как ваши пострадавшие коллеги?

    – У Шмарко был порез – наложили пять швов в районе виска. Лицо затекло, глаз заплыл. Естественно, он в этот период не выходил на работу, но в последний день пришeл на тренировку. Сейчас мы уже в отпуске, всe нормально.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.12.2024 15:58
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    Комментарии (7)
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    Цугундeр
    1734440895
    Задрал Рембо. Уже и скрутил всех. Скоро грамоту от МВД дадут. А может и медальку.
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    misteneew
    1734441512
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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    Тинез Розоп
    1734442601
    Попытку убийства на пацанов решил повесить? А попытки изнасилования не было?…
    Ответить
    The only one
    1734443853
    Через год Евсеев: "Пули свистели над головой. Нас закидали гранатами. В ответ мы, применив ушу и айкидо победили супостатов"
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    DOCTOR PENALTY
    1734444531
    Желаю всем коллегам, написавшим весёлые комменты, не сталкиваться с такими зверями, с которыми столкнулся Евсеев. А Вадиму - скорейшего выздоровления. *
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    Spartak_forv@
    1734444842
    «С другом шли из филармонии в библиотеку.Спросили у людей -как они относятся к творчеству Сальвадора Дали.Они сказали, что футболисты и таких слов не знают.В результате получился конфликт.Я достал баллончик,друг достал нож.Произошла драка. Я раскаиваюсь»
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