Евсеев – об астраханском нападении: «Сначала хотели ограбить, потом – убить»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев прокомментировал осеннее нападение в Астрахани.
- На Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали после матча с «Волгарем».
- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
- «Ленинградец» ушел в отпуск.
– Не можем не спросить: как ваше здоровье после инцидента в Астрахани?
– Вот видите, начал носить очки.
– Именно из-за этого?
– Именно из-за этого.
– В первые дни вообще пропало зрение?
– Куда ни приду – одно и то же спрашивают. Наверное, от этого никуда не деться. Люди хотели сначала ограбить – не получилось. Потом попытались убить. Тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем.
– Отморозков посадили?
– Во-первых, мы сами их и скрутили. Второе – передали полиции. Все следственные действия, которые от нас требовались, мы в тот же день выполнили. У них вся информация, записи с камер есть. Дальше все вопросы – в полицию Астраханской области. Я ход дела не отслеживаю.
– Как ваши пострадавшие коллеги?
– У Шмарко был порез – наложили пять швов в районе виска. Лицо затекло, глаз заплыл. Естественно, он в этот период не выходил на работу, но в последний день пришeл на тренировку. Сейчас мы уже в отпуске, всe нормально.