Евсеев – об астраханском нападении: «Сначала хотели ограбить, потом – убить»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев прокомментировал осеннее нападение в Астрахани.

На Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали после матча с «Волгарем».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

«Ленинградец» ушел в отпуск.

– Не можем не спросить: как ваше здоровье после инцидента в Астрахани?

– Вот видите, начал носить очки.

– Именно из-за этого?

– Именно из-за этого.

– В первые дни вообще пропало зрение?

– Куда ни приду – одно и то же спрашивают. Наверное, от этого никуда не деться. Люди хотели сначала ограбить – не получилось. Потом попытались убить. Тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем.

– Отморозков посадили?

– Во-первых, мы сами их и скрутили. Второе – передали полиции. Все следственные действия, которые от нас требовались, мы в тот же день выполнили. У них вся информация, записи с камер есть. Дальше все вопросы – в полицию Астраханской области. Я ход дела не отслеживаю.

– Как ваши пострадавшие коллеги?

– У Шмарко был порез – наложили пять швов в районе виска. Лицо затекло, глаз заплыл. Естественно, он в этот период не выходил на работу, но в последний день пришeл на тренировку. Сейчас мы уже в отпуске, всe нормально.