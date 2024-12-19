Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»

Новичок «Кубани» Леон Фуст вспомнил, как уходил из «Баварии».

В сентябре «Бавария» расторгла соглашение с Фустом.

Помимо 2-й команды мюнхенцев, фулбек поиграл за австрийский «Амстеттен».

По данным Tansfermarkt, у Леона двойное гражданство – немецкое и российское.

– Как ты оказался в «Баварии»?

– С раннего детства гонял мяч, и отец однажды пристроил меня через знакомого в местную футбольную школу. Оттуда спустя несколько лет попал в академию «Баварии». Дорос до второй команды, тренировался с основным составом при Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне.

До февраля 2022 года дела шли неплохо, а потом меня начали медленно, но уверенно «задвигать»: в какой-то момент я уехал в аренду в клуб «Амштеттен» – во второй по силе австрийский дивизион. Честно говоря, не сразу понял, что отношение ко мне в мюнхенском клубе так сильно поменялось, но в итоге дело пришло к расторжению контракта по соглашению сторон.

– То есть все из-за политики?

– Как я уже сказал, после февраля 2022 года отношение ко мне изменилось. Некоторые люди из тренерского штаба второй команды перестали смотреть в глаза при встрече, кто-то не пожимал руку. Отношение ко мне в тренировочном процессе поменялось, стало безразличным. Когда я вернулся из аренды в Австрии, меня без объяснения причин вообще оставили без занятий с командой, поэтому пришлось работать индивидуально.

Мы пытались разговаривать с клубом и выяснять ситуацию, но нам так никто в глаза и не сказал, почему меня отодвинули от всего. В итоге оставалось только договориться об уходе из «Баварии», что и произошло. Я столько лет провел в системе клуба, что обидно из-за такого расставания. Но это не перечеркивает всего того хорошего, что там было до этого.

– Как появился вариант с «Кубанью»?

– Когда стал свободным агентом, получил приглашение из Испании. Попутно меня позвали на просмотр в «Кубань»: выбрал Россию – родину своих родителей. Приехал в Краснодар, прошел просмотр, подписал контракт. Благодарен клубу за интерес и доверие. Хочу тренироваться и играть, чтобы помочь команде выйти в ФНЛ.