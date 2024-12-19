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    Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»

    Новичок «Кубани» Леон Фуст вспомнил, как уходил из «Баварии».

    • В сентябре «Бавария» расторгла соглашение с Фустом.
    • Помимо 2-й команды мюнхенцев, фулбек поиграл за австрийский «Амстеттен».
    • По данным Tansfermarkt, у Леона двойное гражданство – немецкое и российское.

    – Как ты оказался в «Баварии»?

    – С раннего детства гонял мяч, и отец однажды пристроил меня через знакомого в местную футбольную школу. Оттуда спустя несколько лет попал в академию «Баварии». Дорос до второй команды, тренировался с основным составом при Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне.

    До февраля 2022 года дела шли неплохо, а потом меня начали медленно, но уверенно «задвигать»: в какой-то момент я уехал в аренду в клуб «Амштеттен» – во второй по силе австрийский дивизион. Честно говоря, не сразу понял, что отношение ко мне в мюнхенском клубе так сильно поменялось, но в итоге дело пришло к расторжению контракта по соглашению сторон.

    – То есть все из-за политики?

    – Как я уже сказал, после февраля 2022 года отношение ко мне изменилось. Некоторые люди из тренерского штаба второй команды перестали смотреть в глаза при встрече, кто-то не пожимал руку. Отношение ко мне в тренировочном процессе поменялось, стало безразличным. Когда я вернулся из аренды в Австрии, меня без объяснения причин вообще оставили без занятий с командой, поэтому пришлось работать индивидуально.

    Мы пытались разговаривать с клубом и выяснять ситуацию, но нам так никто в глаза и не сказал, почему меня отодвинули от всего. В итоге оставалось только договориться об уходе из «Баварии», что и произошло. Я столько лет провел в системе клуба, что обидно из-за такого расставания. Но это не перечеркивает всего того хорошего, что там было до этого.

    – Как появился вариант с «Кубанью»?

    – Когда стал свободным агентом, получил приглашение из Испании. Попутно меня позвали на просмотр в «Кубань»: выбрал Россию – родину своих родителей. Приехал в Краснодар, прошел просмотр, подписал контракт. Благодарен клубу за интерес и доверие. Хочу тренироваться и играть, чтобы помочь команде выйти в ФНЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2024 21:01
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    Комментарии (2)
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    DMитрий
    1734646518
    С такой школой мог бы и поинтереснее клуб выгодать. Агент=0. Меняй ФИО и руби за Россию.
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    The only one
    1734661490
    Удачи!!!
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