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    • «Минск» – «Гомель»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 16 сентября 2024

    «Минск» – «Гомель»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 16 сентября 2024

    16 сентября 2024 года на стадионе «SOK Olympijskij Natural Polie» пройдет матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси между «Минском» и «Гомелем». Оба клуба демонстрируют интересные результаты в последних играх, что делает этот поединок важным для их позиций в турнирной таблице.

    «Минск»

    «Минск» набрал 15 очков после 19 туров и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда набирает обороты и не проигрывает в 5 последних матчах. В предыдущих встречах «Минск» показывал стабильную результативность, забивая в среднем 1.80 гола за матч. Евгений Малашевич, главный бомбардир команды, забил 2 гола в 16 матчах. Оборона «Минска» пропускает в среднем 1.00 гола за игру, что говорит о стабильной, но не безупречной защите.

    Последние матчи:

    • «Нафтан» 0:2 «Минск»
    • «Минск» 3:2 «Динамо Брест»
    • «Сморгонь» 1:1 «Минск»
    • «БАТЭ» 0:1 «Минск»
    • «Шахтер Солигорск» 2:2 «Минск» (Товарищеский матч)

    «Гомель»

    «Гомель» идет на 10-м месте с 28 очками после 20 туров. Команда демонстрирует неплохую игру в атаке, забивая 6 голов в последних 5 матчах, но оборона остается уязвимой – 6 пропущенных голов за тот же период. R. Effaghe является ключевым игроком атаки, забив 17 мячей в 20 матчах, что делает его одной из главных угроз в предстоящем поединке.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних встречах команды обменивались победами и ничьими. «Гомель» выигрывал два последних очных поединка, что может дать им психологическое преимущество. Однако «Минск» постепенно набирает форму, что делает этот матч непредсказуемым.

    • «Гомель» 2:0 «Минск» (2024)
    • «Гомель» 2:0 «Минск» (2023)
    • «Минск» 2:2 «Гомель» (2023)

    Статистика

    «Минск»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Гомель»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму команд, «Минск» продолжает набирать форму и играет уверенно дома. «Гомель» же показывает неплохую результативность, но допускает много ошибок в обороне. Исход может зависеть от того, как «Минск» справится с атакующими усилиями R. Effaghe.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Минска» с форой (0) – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.75.

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    «Минск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 11:31
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