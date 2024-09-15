«Минск» – «Гомель»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 16 сентября 2024

16 сентября 2024 года на стадионе «SOK Olympijskij Natural Polie» пройдет матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси между «Минском» и «Гомелем». Оба клуба демонстрируют интересные результаты в последних играх, что делает этот поединок важным для их позиций в турнирной таблице.

«Минск»

«Минск» набрал 15 очков после 19 туров и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда набирает обороты и не проигрывает в 5 последних матчах. В предыдущих встречах «Минск» показывал стабильную результативность, забивая в среднем 1.80 гола за матч. Евгений Малашевич, главный бомбардир команды, забил 2 гола в 16 матчах. Оборона «Минска» пропускает в среднем 1.00 гола за игру, что говорит о стабильной, но не безупречной защите.

Последние матчи:

«Гомель»

«Гомель» идет на 10-м месте с 28 очками после 20 туров. Команда демонстрирует неплохую игру в атаке, забивая 6 голов в последних 5 матчах, но оборона остается уязвимой – 6 пропущенных голов за тот же период. R. Effaghe является ключевым игроком атаки, забив 17 мячей в 20 матчах, что делает его одной из главных угроз в предстоящем поединке.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних встречах команды обменивались победами и ничьими. «Гомель» выигрывал два последних очных поединка, что может дать им психологическое преимущество. Однако «Минск» постепенно набирает форму, что делает этот матч непредсказуемым.

«Гомель» 2:0 «Минск» (2024)

«Гомель» 2:0 «Минск» (2023)

«Минск» 2:2 «Гомель» (2023)

Статистика

«Минск»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

«Гомель»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, «Минск» продолжает набирать форму и играет уверенно дома. «Гомель» же показывает неплохую результативность, но допускает много ошибок в обороне. Исход может зависеть от того, как «Минск» справится с атакующими усилиями R. Effaghe.

Рекомендации для ставок:

Обе забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Минска» с форой (0) – коэффициент 2.10

Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.75.