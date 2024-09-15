«Минск» – «Гомель»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 16 сентября 2024

16 сентября 2024 года на стадионе «SOK Olympijskij Natural Polie» пройдет матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси между «Минском» и «Гомелем». Оба клуба демонстрируют интересные результаты в последних играх, что делает этот поединок важным для их позиций в турнирной таблице.
«Минск»
«Минск» набрал 15 очков после 19 туров и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда набирает обороты и не проигрывает в 5 последних матчах. В предыдущих встречах «Минск» показывал стабильную результативность, забивая в среднем 1.80 гола за матч. Евгений Малашевич, главный бомбардир команды, забил 2 гола в 16 матчах. Оборона «Минска» пропускает в среднем 1.00 гола за игру, что говорит о стабильной, но не безупречной защите.
Последние матчи:
- «Нафтан» 0:2 «Минск»
- «Минск» 3:2 «Динамо Брест»
- «Сморгонь» 1:1 «Минск»
- «БАТЭ» 0:1 «Минск»
- «Шахтер Солигорск» 2:2 «Минск» (Товарищеский матч)
«Гомель»
«Гомель» идет на 10-м месте с 28 очками после 20 туров. Команда демонстрирует неплохую игру в атаке, забивая 6 голов в последних 5 матчах, но оборона остается уязвимой – 6 пропущенных голов за тот же период. R. Effaghe является ключевым игроком атаки, забив 17 мячей в 20 матчах, что делает его одной из главных угроз в предстоящем поединке.
Последние матчи:
- «Динамо Минск» 2:0 «Гомель»
- «Гомель» 2:1 «Сморгонь»
- «Гомель» 2:0 «БАТЭ»
- «Неман» 1:1 «Гомель»
- «Гомель» 1:2 «Слуцк»
Личные встречи
В последних встречах команды обменивались победами и ничьими. «Гомель» выигрывал два последних очных поединка, что может дать им психологическое преимущество. Однако «Минск» постепенно набирает форму, что делает этот матч непредсказуемым.
- «Гомель» 2:0 «Минск» (2024)
- «Гомель» 2:0 «Минск» (2023)
- «Минск» 2:2 «Гомель» (2023)
Статистика
«Минск»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах
«Гомель»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, «Минск» продолжает набирать форму и играет уверенно дома. «Гомель» же показывает неплохую результативность, но допускает много ошибок в обороне. Исход может зависеть от того, как «Минск» справится с атакующими усилиями R. Effaghe.
Рекомендации для ставок:
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Минска» с форой (0) – коэффициент 2.10
Рекомендация: Обе забьют – Да за коэффициент 1.75.