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  • «Минск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

«Минск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

16 сентября 2024, 15:50
Минск
16.09.2024, понедельник, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Гомель
9' В. Васильев 52' А. Михаленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
4-1-3-2
30
Гутор
2
Дихтиевский
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Земко
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
30
Джимет
10
Забелин
3-2-2-2-1
44
Клещук
4
Ращеня
3
Чаговец
16
Заяц
15
Яцкевич
22
Шевченко
42
Абдуллахи
7
Нето
2
Рылач
37
Давискиба
9
Грищенко
3
Чаговец
30
Трояков
30
Трояков
3
Чаговец
37
Давискиба
20
Алиу
20
Алиу
37
Давискиба
9
Грищенко
18
Некрасов
18
Некрасов
9
Грищенко
4
Ращеня
17
Потапенко
17
Потапенко
4
Ращеня
7
Нето
8
Барсуков
8
Барсуков
7
Нето
Остались в запасе
Минск
Гомель
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Минск - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Гомеля», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Гомель»

«Минск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Минск
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