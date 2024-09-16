16.09.2024, понедельник, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-1-3-2
30
Гутор
2
Дихтиевский
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Земко
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
30
Джимет
10
Забелин
3-2-2-2-1
44
Клещук
4
Ращеня
3
Чаговец
16
Заяц
15
Яцкевич
22
Шевченко
42
Абдуллахи
7
Нето
2
Рылач
37
Давискиба
9
Грищенко
3
Чаговец
30
Трояков
30
Трояков
3
Чаговец
37
Давискиба
20
Алиу
20
Алиу
37
Давискиба
9
Грищенко
18
Некрасов
18
Некрасов
9
Грищенко
4
Ращеня
17
Потапенко
17
Потапенко
4
Ращеня
7
Нето
8
Барсуков
8
Барсуков
7
Нето
Остались в запасе
Минск
Гомель
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Минск - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Гомеля», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»