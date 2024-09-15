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  • Сутормин назвал причину поражения «Ростова» от «Краснодара»

Сутормин назвал причину поражения «Ростова» от «Краснодара»

15 сентября 2024, 01:00
2

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин оценил поражение от «Краснодара» (0:2) в 8-м туре РПЛ.

«Причина поражения одна – реализация моментов. Пропустили необязательный гол, и еще в первом тайме могли отыграться. Во втором тайме тоже были моменты, но, к сожалению для нас, «Краснодар» забил второй мяч и довел дело до победы.

Не доработали в переходе из атаки в оборону, потому что в основном «Краснодар» создавал моменты, когда мы владели мячом, и они выбегали в свободные зоны. В перерыве Карпин говорил, что все в наших руках и чтобы мы также действовали. Но и во втором тайме мы не реализовали свои моменты», – сказал Сутормин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Сутормин Алексей
Комментарии (2)
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Рыло свина
1726380668
забивать надо, не смогли.
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DOCTOR PENALTY
1726389544
Вдвойне обидно проигрывать при хорошей игре. (((
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