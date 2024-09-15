Сутормин назвал причину поражения «Ростова» от «Краснодара»

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин оценил поражение от «Краснодара» (0:2) в 8-м туре РПЛ.

«Причина поражения одна – реализация моментов. Пропустили необязательный гол, и еще в первом тайме могли отыграться. Во втором тайме тоже были моменты, но, к сожалению для нас, «Краснодар» забил второй мяч и довел дело до победы.

Не доработали в переходе из атаки в оборону, потому что в основном «Краснодар» создавал моменты, когда мы владели мячом, и они выбегали в свободные зоны. В перерыве Карпин говорил, что все в наших руках и чтобы мы также действовали. Но и во втором тайме мы не реализовали свои моменты», – сказал Сутормин.

Дубль оформил Эдуард Сперцян.

У «Краснодара» 5 побед в РПЛ подряд.

«Ростов» идет в таблице 7-м.

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