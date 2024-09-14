«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч 5-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся «Касымпаша» и «Фенербахче». Этот матч обещает быть интересным, так как обе команды находятся в хорошей форме.

«Касымпаша»

«Касымпаша» занимает 8-е место в турнирной таблице с 5 очками после 4 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, демонстрируя уверенную игру в обороне и нападении. Лучший бомбардир команды – Нуну Да Кошта, который забил 3 мяча в 3 матчах. В последних 5 матчах «Касымпаша» забила 7 голов и пропустила 7, что говорит о нестабильности в обороне.

Последние матчи:

«Фенербахче»

«Фенербахче» лидирует в Суперлиге с 10 очками после 4 туров. Команда не проигрывает уже 15 матчей подряд, демонстрируя сильную атаку и надежную оборону. Эдин Джеко – главный бомбардир команды, на его счету 8 голов в 8 матчах. В последних 5 матчах «Фенербахче» забила 12 голов и пропустила всего 3, что подчеркивает стабильность команды на обеих половинах поля.

Последние матчи:

Личные встречи

«Фенербахче» имеет явное преимущество в очных встречах, победив в 10 последних матчах против «Касымпаши». «Фенербахче» также стабильно забивает в этих встречах, что делает их фаворитом в предстоящем матче.

Последние встречи:

Статистика

«Касымпаша»: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах.

«Фенербахче»: 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах.

«Касымпаша» забила 7 голов и пропустила 7 в последних 5 матчах.

«Фенербахче» забила 12 голов и пропустила 3 в последних 5 матчах.

Прогноз на матч

С учетом текущей формы и статистики личных встреч, «Фенербахче» является фаворитом встречи. Команда демонстрирует высокую результативность и стабильную оборону, что дает ей преимущество. «Касымпаша» может оказать сопротивление, но скорее всего, «Фенербахче» добьется уверенной победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.50

Обе забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Фенербахче» за коэффициент 1.50.