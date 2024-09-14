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    • «Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024

    «Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч 5-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся «Касымпаша» и «Фенербахче». Этот матч обещает быть интересным, так как обе команды находятся в хорошей форме.

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» занимает 8-е место в турнирной таблице с 5 очками после 4 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, демонстрируя уверенную игру в обороне и нападении. Лучший бомбардир команды – Нуну Да Кошта, который забил 3 мяча в 3 матчах. В последних 5 матчах «Касымпаша» забила 7 голов и пропустила 7, что говорит о нестабильности в обороне.

    Последние матчи:

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» лидирует в Суперлиге с 10 очками после 4 туров. Команда не проигрывает уже 15 матчей подряд, демонстрируя сильную атаку и надежную оборону. Эдин Джеко – главный бомбардир команды, на его счету 8 голов в 8 матчах. В последних 5 матчах «Фенербахче» забила 12 голов и пропустила всего 3, что подчеркивает стабильность команды на обеих половинах поля.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Фенербахче» имеет явное преимущество в очных встречах, победив в 10 последних матчах против «Касымпаши». «Фенербахче» также стабильно забивает в этих встречах, что делает их фаворитом в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Фенербахче» 2:1 «Касымпаша» (2024)
    • «Касымпаша» 0:2 «Фенербахче» (2023)
    • «Фенербахче» 5:1 «Касымпаша» (2023)

    Статистика

    • «Касымпаша»: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах.
    • «Фенербахче»: 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах.
    • «Касымпаша» забила 7 голов и пропустила 7 в последних 5 матчах.
    • «Фенербахче» забила 12 голов и пропустила 3 в последних 5 матчах.

    Прогноз на матч

    С учетом текущей формы и статистики личных встреч, «Фенербахче» является фаворитом встречи. Команда демонстрирует высокую результативность и стабильную оборону, что дает ей преимущество. «Касымпаша» может оказать сопротивление, но скорее всего, «Фенербахче» добьется уверенной победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.50
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Фенербахче» за коэффициент 1.50.

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    «Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 15:33
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