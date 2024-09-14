«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится матч 5-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся «Касымпаша» и «Фенербахче». Этот матч обещает быть интересным, так как обе команды находятся в хорошей форме.
«Касымпаша»
«Касымпаша» занимает 8-е место в турнирной таблице с 5 очками после 4 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, демонстрируя уверенную игру в обороне и нападении. Лучший бомбардир команды – Нуну Да Кошта, который забил 3 мяча в 3 матчах. В последних 5 матчах «Касымпаша» забила 7 голов и пропустила 7, что говорит о нестабильности в обороне.
Последние матчи:
- «Ризеспор» 0:1 «Касымпаша»
- «Касымпаша» 2:2 «Адана Демирспор»
- «Хатайспор» 1:1 «Касымпаша»
«Фенербахче»
«Фенербахче» лидирует в Суперлиге с 10 очками после 4 туров. Команда не проигрывает уже 15 матчей подряд, демонстрируя сильную атаку и надежную оборону. Эдин Джеко – главный бомбардир команды, на его счету 8 голов в 8 матчах. В последних 5 матчах «Фенербахче» забила 12 голов и пропустила всего 3, что подчеркивает стабильность команды на обеих половинах поля.
Последние матчи:
- «Фенербахче» 3:0 «Аланьяспор»
- «Ризеспор» 0:5 «Фенербахче»
- «Гезтепе» 2:2 «Фенербахче»
Личные встречи
«Фенербахче» имеет явное преимущество в очных встречах, победив в 10 последних матчах против «Касымпаши». «Фенербахче» также стабильно забивает в этих встречах, что делает их фаворитом в предстоящем матче.
Последние встречи:
- «Фенербахче» 2:1 «Касымпаша» (2024)
- «Касымпаша» 0:2 «Фенербахче» (2023)
- «Фенербахче» 5:1 «Касымпаша» (2023)
Статистика
- «Касымпаша»: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах.
- «Фенербахче»: 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах.
- «Касымпаша» забила 7 голов и пропустила 7 в последних 5 матчах.
- «Фенербахче» забила 12 голов и пропустила 3 в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
С учетом текущей формы и статистики личных встреч, «Фенербахче» является фаворитом встречи. Команда демонстрирует высокую результативность и стабильную оборону, что дает ей преимущество. «Касымпаша» может оказать сопротивление, но скорее всего, «Фенербахче» добьется уверенной победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.50
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Фенербахче» за коэффициент 1.50.