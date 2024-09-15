15.09.2024, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Касымпаша
Касымпаша
3-2-1-1-2
1
58
Озкан
2
Винк
18
Гюль
77
Родригес
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
7
Брекало
24
10
Да Кошта
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
2
Сеюнджу
50
Бекао
24
Остерволде
7
Фред
5
Юкшек
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
10
Сен-Максимен
2
Винк
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Винк
24
35
Кара
35
Кара
24
18
Гюль
88
Кафу
88
Кафу
18
Гюль
10
Хайрадинович
72
Барак
72
Барак
10
Хайрадинович
18
Мюлдюр
4
Акчичек
4
Акчичек
18
Мюлдюр
10
Тадич
4
Амрабат
4
Амрабат
10
Тадич
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
21
Эн-Несири
7
Джеко
7
Джеко
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
7
Мамаду Фалл
ПВ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
7
Мамаду Фалл
ПВ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
3
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
16
Офсайды
2
3
Количество передач
455
340
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Фенербахче», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»