Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 15:50
Касымпаша
15.09.2024, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
22' А. Сен-Максимен 39' Д. Тадич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
24
Loret Sadiku
(К) ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Душан Тадич
(К) ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
35
Айтач Кара
ЦП
88
Кафу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Эдин Джеко
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-1-1-2
1
58
Озкан
2
Винк
18
Гюль
77
Родригес
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
7
Брекало
24
10
Да Кошта
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
2
Сеюнджу
50
Бекао
24
Остерволде
7
Фред
5
Юкшек
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
10
Сен-Максимен
2
Винк
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Винк
24
35
Кара
35
Кара
24
18
Гюль
88
Кафу
88
Кафу
18
Гюль
10
Хайрадинович
72
Барак
72
Барак
10
Хайрадинович
18
Мюлдюр
4
Акчичек
4
Акчичек
18
Мюлдюр
10
Тадич
4
Амрабат
4
Амрабат
10
Тадич
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
21
Эн-Несири
7
Джеко
7
Джеко
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
7
Мамаду Фалл
ПВ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
7
Мамаду Фалл
ПВ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
3
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
16
Офсайды
2
3
Количество передач
455
340
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Фенербахче», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша»«Фенербахче»

«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Касымпаша
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+