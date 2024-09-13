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    • «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 14 сентября 2024

    «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 14 сентября 2024

    Матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси между «Сморгонью» и «Торпедо-БелАЗ» станет настоящей проверкой для обеих команд. «Сморгонь» будет стремиться к укреплению своей позиции в нижней части таблицы, а «Торпедо-БелАЗ» постарается закрепиться в верхней.

    «Сморгонь»

    Главный тренер: Игорь Слесарчук

    «Сморгонь» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков за 21 тур. Команда выиграла всего одну игру из последних пяти матчей, что ставит под сомнение их форму. Несмотря на это, «Сморгонь» смогла сохранить свои ворота «сухими» лишь в одном из последних 5 матчей. Средняя результативность команды составляет 0.8 гола за игру, а в обороне они пропускают по 1.4 гола за матч.

    Последние матчи:

    «Торпедо-БелАЗ»

    Главный тренер: Дмитрий Молош

    «Торпедо-БелАЗ» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, но команда испытывает трудности в последних играх. Несмотря на высокие ожидания, команда выиграла только один из последних 5 матчей, что ставит под сомнение их стабильность. «Торпедо-БелАЗ» забивает в среднем 0.8 гола за матч, а пропускает – 1.8 гола.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает явное преимущество «Торпедо-БелАЗ». В последних 5 матчах «Торпедо-БелАЗ» выиграл 4 раза, а одна встреча закончилась вничью. При этом «Торпедо-БелАЗ» неоднократно забивал больше двух голов в матчах против «Сморгони», что делает их фаворитом и в предстоящей встрече.

    Последние встречи:

    • «Торпедо-БелАЗ» 2:0 «Сморгонь» (2024)
    • «Сморгонь» 1:1 «Торпедо-БелАЗ» (2023)
    • «Торпедо-БелАЗ» 7:1 «Сморгонь» (2021)

    Прогноз на матч

    С учетом формы команд и истории личных встреч, «Торпедо-БелАЗ» выглядит фаворитом этого матча. Команда имеет больше опыта и чаще добивалась успеха в играх против «Сморгони». Учитывая нестабильную игру «Сморгони» в атаке и обороне, ставка на победу гостей с форой выглядит логичной.

    Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1) за коэффициент 1.85.

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    «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 14:26
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