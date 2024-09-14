14.09.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
3-2-2-3
1
Новичков
25
Туре
50
Шалашников
27
Тишко
66
Камара
30
Лихтин
2
Бамба
7
Левковец
19
Гиберо
17
Дуксо
9
Леонович
3-1-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
5
Бурко
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
25
Василевич
10
Лаптев
25
Туре
3
Интсоен
3
Интсоен
25
Туре
9
Леонович
72
Аскаров
72
Аскаров
9
Леонович
2
Бамба
5
Селезнев
5
Селезнев
2
Бамба
30
Лихтин
23
Горбач
23
Горбач
30
Лихтин
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
25
Василевич
29
Пацко
29
Пацко
25
Василевич
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
17
Ковалев
9
Кобет
9
Кобет
17
Ковалев
30
Побудей
14
14
30
Побудей
Остались в запасе
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
16
Антон Велесюк
ВР
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Торпедо-БелАЗ», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»