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  • «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 13:50
Сморгонь
14.09.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Торпедо-БелАЗ
32' А. Залеский 51' М. Скавыш 84' И. Руцкий 87' М. Скавыш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
3-2-2-3
1
Новичков
25
Туре
50
Шалашников
27
Тишко
66
Камара
30
Лихтин
2
Бамба
7
Левковец
19
Гиберо
17
Дуксо
9
Леонович
3-1-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
5
Бурко
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
25
Василевич
10
Лаптев
25
Туре
3
Интсоен
3
Интсоен
25
Туре
9
Леонович
72
Аскаров
72
Аскаров
9
Леонович
2
Бамба
5
Селезнев
5
Селезнев
2
Бамба
30
Лихтин
23
Горбач
23
Горбач
30
Лихтин
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
25
Василевич
29
Пацко
29
Пацко
25
Василевич
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
17
Ковалев
9
Кобет
9
Кобет
17
Ковалев
30
Побудей
14
14
30
Побудей
Остались в запасе
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
16
Антон Велесюк
ВР
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Торпедо-БелАЗ», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь»«Торпедо-БелАЗ»

Сморгонь-Торпедо-Белаз смотреть онлайн 14 сентября

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Сморгонь
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