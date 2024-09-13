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    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Реал», 14 сентября 2024

    Матч между «Реал Сосьедад» и «Реалом» в рамках 5-го тура Примеры ожидается с особым интересом. «Реал Сосьедад» будет стремиться прервать серию неудач и улучшить свои позиции в таблице, в то время как «Реал» планирует закрепить успех и продолжить борьбу за вершину чемпионата.

    «Реал Сосьедад»

    Под руководством Иманола Альгуасиля «Реал Сосьедад» не может похвастаться стабильностью. Команда имеет только одну победу в последних пяти матчах и забила всего 4 гола, что свидетельствует о проблемах с реализацией. При этом оборона команды также не выглядит надежной – 5 пропущенных голов за 5 игр. Средняя результативность «Реал Сосьедад» составляет всего 0.8 гола за матч, что усложняет задачу против столь мощного соперника, как «Реал».

    Последние матчи:

    «Реал»

    «Реал» под руководством Карло Анчелотти находится в отличной форме. За последние 5 матчей команда набрала 8 очков и забила 9 голов, пропустив при этом всего 2 мяча. Защита мадридцев выглядит уверенно, а атака стабильно поражает ворота соперников. Средняя результативность «Реала» – 1.8 гола за игру, и они явно находятся на подъеме. Команда уверенно идет на 2 месте в Примере и не проигрывает уже 5 матчей подряд.

    Последние матчи:

    Статистика и личные встречи

    Личные встречи команд часто оказываются в пользу «Реала», который выиграл 4 из последних 8 матчей, тогда как «Реал Сосьедад» победил лишь дважды. Последняя встреча в апреле 2024 года завершилась минимальной победой мадридцев 1:0, что подчеркивает их способность сохранять контроль над игрой против этого соперника.

    • «Реал Сосьедад» 0:1 «Реал» (26.04.2024)
    • «Реал» 2:1 «Реал Сосьедад» (17.09.2023)
    • «Реал Сосьедад» 2:0 «Реал» (02.05.2023)
    • «Реал» 0:0 «Реал Сосьедад» (29.01.2023)

    Прогноз и рекомендации для ставок

    Учитывая форму обеих команд и результаты личных встреч, «Реал» выглядит явным фаворитом. Мадридцы демонстрируют стабильную и эффективную игру, тогда как «Реал Сосьедад» испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке. Ожидается, что гости сумеют доминировать в этом матче и увезти 3 очка с «Аноэты».

    Рекомендованные ставки:

    • Победа «Реала» – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 11:25
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