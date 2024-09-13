Матч между «Реал Сосьедад» и «Реалом» в рамках 5-го тура Примеры ожидается с особым интересом. «Реал Сосьедад» будет стремиться прервать серию неудач и улучшить свои позиции в таблице, в то время как «Реал» планирует закрепить успех и продолжить борьбу за вершину чемпионата.

«Реал Сосьедад»

Под руководством Иманола Альгуасиля «Реал Сосьедад» не может похвастаться стабильностью. Команда имеет только одну победу в последних пяти матчах и забила всего 4 гола, что свидетельствует о проблемах с реализацией. При этом оборона команды также не выглядит надежной – 5 пропущенных голов за 5 игр. Средняя результативность «Реал Сосьедад» составляет всего 0.8 гола за матч, что усложняет задачу против столь мощного соперника, как «Реал».

Последние матчи:

«Реал»

«Реал» под руководством Карло Анчелотти находится в отличной форме. За последние 5 матчей команда набрала 8 очков и забила 9 голов, пропустив при этом всего 2 мяча. Защита мадридцев выглядит уверенно, а атака стабильно поражает ворота соперников. Средняя результативность «Реала» – 1.8 гола за игру, и они явно находятся на подъеме. Команда уверенно идет на 2 месте в Примере и не проигрывает уже 5 матчей подряд.

Последние матчи:

Статистика и личные встречи

Личные встречи команд часто оказываются в пользу «Реала», который выиграл 4 из последних 8 матчей, тогда как «Реал Сосьедад» победил лишь дважды. Последняя встреча в апреле 2024 года завершилась минимальной победой мадридцев 1:0, что подчеркивает их способность сохранять контроль над игрой против этого соперника.

Прогноз и рекомендации для ставок

Учитывая форму обеих команд и результаты личных встреч, «Реал» выглядит явным фаворитом. Мадридцы демонстрируют стабильную и эффективную игру, тогда как «Реал Сосьедад» испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке. Ожидается, что гости сумеют доминировать в этом матче и увезти 3 очка с «Аноэты».

Рекомендованные ставки:

Победа «Реала» – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.80.