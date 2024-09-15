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    • Фанаты «Сосьедада» оскорбляли Винисиуса на матче с «Реалом»

    Фанаты «Сосьедада» оскорбляли Винисиуса на матче с «Реалом»

    Нападающий «Реала» Винисиус выслушивал оскорбления во время матча 5-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (2:0).

    Болельщики на протяжении игры выкрикивали оскорбительные выражения в адрес мадридца. Например обзывали его «тупым».

    После своего гола с пенальти Винисиус подошел к трибунам, приложив палец к губам. Вероятно, таким образом он попросил басков молчать.

    • Винисиус – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Marca

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    15.09.2024 15:15
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1726402858
    ..."Приложил палец к губам", где-то мы уже такое видели)...
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    sanches85
    1726407544
    Фуем бы лучше по губам поводил )))
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