Фанаты «Сосьедада» оскорбляли Винисиуса на матче с «Реалом»

Нападающий «Реала» Винисиус выслушивал оскорбления во время матча 5-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (2:0).
Болельщики на протяжении игры выкрикивали оскорбительные выражения в адрес мадридца. Например обзывали его «тупым».
После своего гола с пенальти Винисиус подошел к трибунам, приложив палец к губам. Вероятно, таким образом он попросил басков молчать.
- Винисиус – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
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