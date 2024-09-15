Фанаты «Сосьедада» оскорбляли Винисиуса на матче с «Реалом»

Нападающий «Реала» Винисиус выслушивал оскорбления во время матча 5-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (2:0).

Болельщики на протяжении игры выкрикивали оскорбительные выражения в адрес мадридца. Например обзывали его «тупым».

После своего гола с пенальти Винисиус подошел к трибунам, приложив палец к губам. Вероятно, таким образом он попросил басков молчать.

Винисиус – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

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