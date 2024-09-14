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  • «Реал Сосьедад» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Реал Сосьедад» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 19:50
Реал Сосьедад
14.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Реал
58' Винисиус (П) 75' К. Мбаппе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
19
Игор Субельдия
(К) ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
19
Субельдия
16
Лопес
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
23
Бекер
14
Кубо
6
Садик
4-2-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
8
Вальверде
14
Модрич
21
Диас
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
21
Агер
16
Пачеко
16
Пачеко
21
Агер
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
6
Садик
9
Оскарссон
9
Оскарссон
6
Садик
15
Гюлер
17
Васкес
17
Васкес
15
Гюлер
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
4
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
454
491
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
2.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Реала», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал»

Реал Сосьедад-Реал Мадрид смотреть онлайн 14 сентябряи

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Реал Сосьедад
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