14.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-2-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
19
Субельдия
16
Лопес
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
23
Бекер
14
Кубо
6
Садик
4-2-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
8
Вальверде
14
Модрич
21
Диас
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
21
Агер
16
Пачеко
16
Пачеко
21
Агер
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
6
Садик
9
Оскарссон
9
Оскарссон
6
Садик
15
Гюлер
17
Васкес
17
Васкес
15
Гюлер
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
4
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
454
491
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
2.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Реала», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»