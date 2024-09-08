Представитель Дзюбы прокомментировал скандал с участием Артема в любительской лиге

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, высказался о скандале с участием игрока в любительской лиге.

Инцидент произошел по ходу матча «Амкала» с «Мандалориан» в финале любительской Т-Лиги.

Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.

Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

«Финал был омрачен поступком «Амкала». Не ожидал от них, так как давно знакомы с Германом Попковым. Непонятен мотив. Может быть, они хотели устроить шоу, но это можно сделать иначе. Например, как мы с «Броуками» – они подогрели до игры, после матча все остались довольны.

Да, в игровом моменте случился фол, потом была провокация игрока «Амкала», затем произошел инцидент. В моем понимании, есть судья, который определяет степень наказания. Арбитры хотели показать по желтой Дзюбе и Чужому. И «Амкал» начал говорить, что если не будет красной Артему, они уйдут – это странное поведение. Играть надо по правилам, а «Амкал» начал манипулировать. Мы очень расстроены.

Что касается Дзюбы, то понятно, что эту ситуацию начнут раздувать. Артем много раз говорил, что он хочет и любит побеждать везде, где принимает участие. Т-Лига – не исключение. Мы выиграли все матчи, уверен, победили бы и в финале. Некрасиво и не по-пацански, если мы говорим про уличный футбол, повели себя игроки «Амкала». В уличном футболе никаких желтых и красных карточек никогда не было, все разбирались по-другому», – сказал Гольдман.