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  • Представитель Дзюбы прокомментировал скандал с участием Артема в любительской лиге

Представитель Дзюбы прокомментировал скандал с участием Артема в любительской лиге

8 сентября 2024, 00:45
4

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, высказался о скандале с участием игрока в любительской лиге.

  • Инцидент произошел по ходу матча «Амкала» с «Мандалориан» в финале любительской Т-Лиги.
  • Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.
  • Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

«Финал был омрачен поступком «Амкала». Не ожидал от них, так как давно знакомы с Германом Попковым. Непонятен мотив. Может быть, они хотели устроить шоу, но это можно сделать иначе. Например, как мы с «Броуками» – они подогрели до игры, после матча все остались довольны.

Да, в игровом моменте случился фол, потом была провокация игрока «Амкала», затем произошел инцидент. В моем понимании, есть судья, который определяет степень наказания. Арбитры хотели показать по желтой Дзюбе и Чужому. И «Амкал» начал говорить, что если не будет красной Артему, они уйдут – это странное поведение. Играть надо по правилам, а «Амкал» начал манипулировать. Мы очень расстроены.

Что касается Дзюбы, то понятно, что эту ситуацию начнут раздувать. Артем много раз говорил, что он хочет и любит побеждать везде, где принимает участие. Т-Лига – не исключение. Мы выиграли все матчи, уверен, победили бы и в финале. Некрасиво и не по-пацански, если мы говорим про уличный футбол, повели себя игроки «Амкала». В уличном футболе никаких желтых и красных карточек никогда не было, все разбирались по-другому», – сказал Гольдман.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1725773244
Короче понятно все. Зюба писдит игроков Амкала, виноват во всем Амкал.
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val69
1725774135
Что за лига... играют амКАЛ , М. А. Н. Д. Алориан.. ещё есть ***** ДРОТисты... Лига извращенцев...
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Artemka444
1725775515
Раздули из мухи слона!!! Если бы он ударил в голову или со всей силы!! А там слегка задел, а там разнылись как девочки
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