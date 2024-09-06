УЕФА оценил российское судейство

Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти поделился мнением насчет российских арбитров.

Точку зрения итальянца передал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Что говорят о развитии нашего судейства в УЕФА?

– Для болельщиков или руководителей клубов это не будет каким-то решающим аргументом, но тем не менее, УЕФА анализирует уровень развития качества судейства среди всех 55 национальных ассоциаций. В январе этого года с соответствующим докладом выступал Розетти, в котором он останавливался на проблематике VAR.

В первой десятке стран, среди которых было много стран с похожими показателями, Розетти выделил Россию в числе лидеров по качеству развития судейства. Это оценка УЕФА, они видят, какого уровня у нас арбитры. Это признак того, что наша работа ведeтся в правильном направлении.