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    УЕФА оценил российское судейство

    Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти поделился мнением насчет российских арбитров.

    Точку зрения итальянца передал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

    – Что говорят о развитии нашего судейства в УЕФА?

    – Для болельщиков или руководителей клубов это не будет каким-то решающим аргументом, но тем не менее, УЕФА анализирует уровень развития качества судейства среди всех 55 национальных ассоциаций. В январе этого года с соответствующим докладом выступал Розетти, в котором он останавливался на проблематике VAR.

    В первой десятке стран, среди которых было много стран с похожими показателями, Розетти выделил Россию в числе лидеров по качеству развития судейства. Это оценка УЕФА, они видят, какого уровня у нас арбитры. Это признак того, что наша работа ведeтся в правильном направлении.

    • Розетти ранее отвечал за судейство в РФС.
    • Итальянец ранее был арбитром ФИФА.
    • Митрофанов до РФС работал в «Зените».

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    Источник: Metaratings

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    06.09.2024 20:03
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    Комментарии (7)
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    Спартачище
    1725644830
    Вместо реального развития спорта чинуши платят бюджетные деньги за высокие мнения зарубежных икспердов. В итоге футбол РФ деградирует, судейки заряжены на газовые деньги, а зендид позорный шампиньон. Работа точно ведется в правильном направлении?)))
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    ivany4
    1725645834
    Перед этим знаковым сообщением, необходимо было указать реальную сумму полученную Розетти в России. Интересно, какой муд... итальянец скажет что он плохо работал.)) А если бы выписали существенную премию, то поставил бы нас на 1 место!
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    somn
    1725646670
    А где он зарплату получает?
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    BRO_football
    1725653146
    Вот клоун! Сразу видно, ни одного матча из России он не смотрел.
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    The only one
    1725676787
    Для уефа чем хуже у нас, тем лучше. Идём в "правильном" направлении.
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    яцык
    1725692855
    А лидер по качеству карась
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