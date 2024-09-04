Владелец «Кайрата» отреагировал на новость, что он назвал Кержакова «полным говном»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал обвинения в свой адрес на фоне предполагаемого конфликта с Александром Кержаковым.
Сообщалось, что бизнесмен оскорбил российского тренера после поражения от «Астаны» (0:1), вследствие чего тот подал в отставку.
Боранбаев якобы назвал Кержакова «полным говном» прямо в раздевалке «Кайрата».
«Конечно, это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и тем более с тренером.
Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего.
До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин. Мы ему доверяем», – сказал Боранбаев.
- Кержаков пробыл в Казахстане 4 месяца. Команда лидирует в чемпионате.
- В 12 матчах под руководством россиянина «Кайрат» 6 раз победил, 3 раза проиграл.
- Ближайший соперник «Кайрата» – «Зенит» (8 сентября).
Источник: Sport24