Владелец «Кайрата» отреагировал на новость, что он назвал Кержакова «полным говном»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал обвинения в свой адрес на фоне предполагаемого конфликта с Александром Кержаковым.

Сообщалось, что бизнесмен оскорбил российского тренера после поражения от «Астаны» (0:1), вследствие чего тот подал в отставку.

Боранбаев якобы назвал Кержакова «полным говном» прямо в раздевалке «Кайрата».

«Конечно, это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и тем более с тренером.

Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего.

До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин. Мы ему доверяем», – сказал Боранбаев.