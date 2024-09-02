Заявление Дюкова в связи с гибелью финансового директора РФС Замятина

В Российском футбольном союзе подтвердили гибель финансового директора Арсения Замятина.

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше.

РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – заявил президент РФС Александр Дюков.