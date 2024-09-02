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    • Заявление Дюкова в связи с гибелью финансового директора РФС Замятина

    Заявление Дюкова в связи с гибелью финансового директора РФС Замятина

    В Российском футбольном союзе подтвердили гибель финансового директора Арсения Замятина.

    «Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше.

    РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – заявил президент РФС Александр Дюков.

    • Замятин вместе с женой погибли при крушении вертолeта на Камчатке 31 августа.
    • Всего на борту были 22 человека (19 пассажиров и 3 члена экипажа).
    • Замятин был финансовым директором РФС с июня 2020 года.

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    Источник: сайт РФС

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    02.09.2024 20:55
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