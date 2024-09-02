Заявление Дюкова в связи с гибелью финансового директора РФС Замятина

В Российском футбольном союзе подтвердили гибель финансового директора Арсения Замятина.
«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше.
РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – заявил президент РФС Александр Дюков.
- Замятин вместе с женой погибли при крушении вертолeта на Камчатке 31 августа.
- Всего на борту были 22 человека (19 пассажиров и 3 члена экипажа).
- Замятин был финансовым директором РФС с июня 2020 года.