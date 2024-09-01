В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Факел». Матч пройдет в Ростове, начало – в 20:00 (мск).

«Ростов»

Команда Валерия Карпина набрала 8 очков и занимает 8-е место в РПЛ. «Ростов» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:12.

Последние результаты «Ростова» в РПЛ:

«Факел»

«Факел» набрал 4 очка и занимает последнее место в таблице. Подопечные Дмитрия Пятибратова добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 2:10.

Предыдущие результаты «Факела» в РПЛ:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Ростов» – «Факел»

В матчах с участием «Ростова» на старте сезона забивается более 3,0 голов в среднем. «Факел» пропускал минимум 2 гола во всех выездных поединках сезона во всех турнирах. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 1.75.