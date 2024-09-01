В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Факел». Матч пройдет в Ростове, начало – в 20:00 (мск).
«Ростов»
Команда Валерия Карпина набрала 8 очков и занимает 8-е место в РПЛ. «Ростов» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:12.
Последние результаты «Ростова» в РПЛ:
- 25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2;
- 17.08.24 «Ростов» – «Оренбург» – 3:2;
- 09.08.24 «Ростов» – «Рубин» – 1:1.
«Факел»
«Факел» набрал 4 очка и занимает последнее место в таблице. Подопечные Дмитрия Пятибратова добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 2:10.
Предыдущие результаты «Факела» в РПЛ:
- 24.08.24 «Факел» – «Оренбург» – 1:0;
- 18.08.24 «Спартак» – «Факел» – 3:0;
- 11.08.24 «Крылья Советов» – «Факел» – 2:0.
Очные встречи в РПЛ
- 14.04.24 «Факел» – «Ростов» – 0:1;
- 23.07.23 «Ростов» – «Факел» – 2:1;
- 06.05.23 «Ростов» – «Факел» – 0:2;
- 22.10.22 «Факел» – «Ростов» – 1:1;
- 16.09.01 «Факел» – «Ростов» – 4:1.
Прогноз на матч «Ростов» – «Факел»
В матчах с участием «Ростова» на старте сезона забивается более 3,0 голов в среднем. «Факел» пропускал минимум 2 гола во всех выездных поединках сезона во всех турнирах. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 1.75.