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    «Ростов» – «Факел»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 1 сентября

    В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Факел». Матч пройдет в Ростове, начало – в 20:00 (мск).

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина набрала 8 очков и занимает 8-е место в РПЛ. «Ростов» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:12.

    Последние результаты «Ростова» в РПЛ:

    «Факел»

    «Факел» набрал 4 очка и занимает последнее место в таблице. Подопечные Дмитрия Пятибратова добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 2:10.

    Предыдущие результаты «Факела» в РПЛ:

    Очные встречи в РПЛ

    • 14.04.24 «Факел» – «Ростов» – 0:1;
    • 23.07.23 «Ростов» – «Факел» – 2:1;
    • 06.05.23 «Ростов» – «Факел» – 0:2;
    • 22.10.22 «Факел» – «Ростов» – 1:1;
    • 16.09.01 «Факел» – «Ростов» – 4:1.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Факел»

    В матчах с участием «Ростова» на старте сезона забивается более 3,0 голов в среднем. «Факел» пропускал минимум 2 гола во всех выездных поединках сезона во всех турнирах. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 10:47
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