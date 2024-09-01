Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Факелом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

– Была ли необходимость проводить беседу с футболистами из‑за возможной недооценки соперника перед матчем?

– Нет. Если бы до этого обыграли «Рубин» и «Локомотив», то возможно. В нынешних условиях – нет.

– Первые двадцать минут были не особо активны. Присматривались к сопернику?

– Медленно двигали мяч и думали. Было много пауз со стороны «Факела».

– Не было тревоги, когда стал счет 2:1? Гол «Факела» не вытекал из логики игры.

– Не успели даже появиться. Непонятный пенальти. Для меня точно – VAR смотрит, не смотрит. Быстро забили и не успели даже напрячься.

– Можно ли сказать, что Даниил Одоевский хорошо сыграл?

– Можно. Если бы еще пенальти взял. Моментов много не помню, но сыграл уверенно.

«Ростов» идет в РПЛ 7-м.

Следующий соперник – «Краснодар» (14 сентября).

Карпин отправляется в сборную России.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?