Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Факелом»

    Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Факелом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

    – Была ли необходимость проводить беседу с футболистами из‑за возможной недооценки соперника перед матчем?

    – Нет. Если бы до этого обыграли «Рубин» и «Локомотив», то возможно. В нынешних условиях – нет.

    – Первые двадцать минут были не особо активны. Присматривались к сопернику?

    – Медленно двигали мяч и думали. Было много пауз со стороны «Факела».

    – Не было тревоги, когда стал счет 2:1? Гол «Факела» не вытекал из логики игры.

    – Не успели даже появиться. Непонятный пенальти. Для меня точно – VAR смотрит, не смотрит. Быстро забили и не успели даже напрячься.

    – Можно ли сказать, что Даниил Одоевский хорошо сыграл?

    – Можно. Если бы еще пенальти взял. Моментов много не помню, но сыграл уверенно.

    • «Ростов» идет в РПЛ 7-м.
    • Следующий соперник – «Краснодар» (14 сентября).
    • Карпин отправляется в сборную России.

    Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

    Новости по теме
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 2
    ЭСК РФС сочла правильным удаление Маухуба в матче «Спартак» – «Динамо» 5
    Экс-защитник «Ростова» ответил, чего команде не хватает для чемпионства 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2024 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1725219938
    С победой Ростов и Валеру! *
    Ответить
    Бриг
    1725220814
    Как всегда проблемы с русским языком.
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1725221094
    Молодцы
    Ответить
    Бриг
    1725221113
    Таблица выглядит объективно. Примерно так и будет в конце.
    Ответить
    alex1951
    1725223133
    Карпуша ,ты победил ,а матерный язык в России второй язык ... но и свой эстонский не забывай...ведь когда-нибудь вернешься...Удачи!
    Ответить
    BuenosArgentina
    1725223239
    Ну вот сначала Осинькин потом Карпин, а вы хотели на Клаудиньо от топтаться, на бедном он по сравнению с этими просто ребенок
    Ответить
    Илья-Альчуль-vkontakte
    1725244330
    Валерий , как никто, Спартак наш был потрясающий в матчах с Фейенрордом и Ливерпулем, Антверпеном, сборная с Камеруном, Саленко, Спасибо, это было наше лучшее:!!!!
    Ответить
    Бригадный
    1725263061
    Ну, победили. И чё?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+