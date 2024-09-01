В воскресенье, 1 сентября, в 7-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Матч пройдет в Самаре, начало – в 17:30 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 6 очков и находится на 9-й позиции в РПЛ. «Крылья Советов» добыли 2 победы и потерпели 4 поражения, разница мячей – 6:12.

Последние результаты «Крыльев Советов» в РПЛ:

«Динамо» Махачкала

«Динамо» набрало 5 очков и занимает 13-е место. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 2:6.

Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:

Очные встречи

01.08.24 «Динамо» Мх – «Крылья Советов» – 1:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» Мх

«Крылья Советов» не изменяют себе прошлогодним, показывая результативный футбол. В начале августа махачкалинцы сдержали атаку самарцев в Кубке России, но повторить такое в гостях не удастся. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 2.10.