Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рабинер прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

31 августа 2024, 13:36
9

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«По трансферу Александра Соболева в «Зенит» ощущение одно – слава богу, что вся эта осточертевшая сага, наконец, закончилась и не перешла в стадию, когда окно закрыто, игрок никуда не перешел, пути назад отрезаны, он – нигде, и полгода цена на него стремительно падает.

У меня по поводу случившегося совсем нет эмоций – видимо, потому что все так затянулось. Подобные переходы взрывают мозг в тех случаях, когда они одномоментны, неожиданны, до того о них никто не ведает. Здесь же к такой развязке шло всe, и чувства перегорели.

В конце концов, Соболев – не воспитанник «Спартака». Однажды пришел, однажды ушел. Да, одно время было ощущение, что он может стать легендой клуба, и 24-е место в списке спартаковских снайперов всех времен и 7-е – в постсоветское время (если не считать Черенкова и Родионова, в России забивших лишь последние голы), – показатель, вызывающий определенное уважение. Но теперь это будут лишь цифры. Парень выбрал свой путь, и пусть идет своей дорогой. Мне кажется, болельщикам «Спартака» есть за что сказать ему спасибо, мгновений ликования он принес немало.

После чего – забыть.

Говоря или делая что-то, Соболев не считает даже на ход вперед, живет только тем, что здесь и сейчас. По ментальности и интеллекту – типичный среднестатистический футболист, не лучше и не хуже других. Если кто-то сейчас сильно разочарован, то просто не стоило очаровываться.

Когда этот большой мальчик рвал рубаху на груди, выражая преданность «Спартаку», он действительно в это верил. Но это не было и не могло у него быть глубоко. Приехал в клуб уже взрослым игроком, на какое-то время пропитался красно-белым вайбом, но где-то по вершкам. До корешков это не дошло, иначе «Зенита» бы быть не могло. «Не жалейте. Не спартаковец», – прав Никита Палыч Симонян, который имеет на такие слова прав больше, чем кто-либо.

Если говорить о процессе расставания, знаю нюанс – началось всe еще в конце прошлого сезона, перед финалом Пути регионов с «Балтикой». В предыдущем матче чемпионата с «Краснодаром» (кстати, выигранном) Владимир Слишкович хотел приберечь его к Кубку и в основе не выпустил, дал только несколько минут в концовке. Соболев, который хочет играть всегда, отреагировал в своем стиле – тренировался спустя рукава, и тренера это раздражало. Потом как-то в квадрате оказался второй мяч, и Саша демонстративно его выбил подальше. Это увидел Слишкович, отстранил Соболева от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не едет. Он вроде даже готов был извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали.

Ничем хорошим это ни для кого не закончилось – «Спартак» в ключевом матче сезона проиграл. И, по легенде, на слова Слишковича до игры: «Посмотришь матч на диване» Саша якобы после нее ответил тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Естественно, это стало известно руководству.

После этого в клубе вроде бы и решили – хватит. И впервые сказали, что готовы его продать – черты характера нападающего перевесили для руководителей пользу, которую он приносил. Соболев такому отношению оскорбился. И понеслось. Степень вины в конфликте клуба и игрока определяйте для себя сами.

А дальше уже на горизонте возник «Зенит», и знаменитый разговор Станковича с Соболевым после «Оренбурга», и перевод на индивидуальные занятия, и период мучений, которые закончились сегодня.

В чем-то случившееся при текущих обстоятельствах хорошо для всех. Для «Зенита» – жизнь, конечно, покажет, но приобретен хоть и проблемный игрок со сложным нравом, но а) «паспортный», что снимет для Семака ряд проблем при формировании состава; б) который много лет давал достаточно стабильный результат на важной позиции. Не Дзюба (хотя в чем-то – именно Дзюба), но определенную пользу принести питерцам должен.

Для «Спартака» хорошо то, что подняли цену с 6 миллионов до 10 – поди сейчас за десятку в России кого-то продай. А тем более чемодан без ручки, в который за последние месяцы превратился из ведущего форварда команды Соболев.

Во-вторых, потенциальное возвращение Александра в «Спартак», если бы ничего не вышло со сделкой, стопроцентно принесло бы в раздевалку токсичность, поскольку разбитые вдребезги тарелки склеить невозможно. Да и без Соболева, как видим, жизнь для «Спартака» вполне себе продолжается – раскрылся Угальде, при нем не находивший себя.

Хотя, конечно, в самом факте продажи еще недавно одного из ведущих игроков, да еще и «лимитчика», конкуренту по чемпионату ничего хорошего для красно-белых нет. Лучше бы – за границу. Но кому там нужен Соболев за 10 миллионов? Дубль «Наполи» в Тушине был уже три года назад, а время в футболе летит быстро.

Для Соболева хорошо, что не оказался на полгода вне футбола и будет играть. Для агента Павла Андреева – мы понимаем, что хорошо. Тут, уверен, надо отдать ему должное – если ему что-то нужно, он всегда доводит дело до конца. И для своих игроков, того же Соболева, является безусловным авторитетом, они его слушают как дети.

А они в большинстве своем дети и есть. Вот и Соболев как пришел из Самары в «Спартак» взрослым по возрасту человеком с менталитетом ребенка, так им и остался. Думаю, он не думает и не понимает, что разом стал для всех своим среди чужих и чужим среди своих. Да ему это, вероятно, и не важно. Он не смотрит ни вправо, ни влево, а прет по своей эмоциональной прямой.

А по какому маршруту эта дорога ведет, к Дзюбе или к Бакаеву, – еще предстоит выяснить. Одно ясно: точно не к статусу легенды какого-либо клуба и не к людской любви. Не к Черенкову или Тихонову, не к Желудкову или Бирюкову», – написал Рабинер.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 13
Соболев дал обещание фанатам «Зенита» 4
Соболев извинился перед фанатами «Зенита» 6
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivany4
1725101378
После такой оценки, все остальные стенания на эту тему, просто детский лепет!! Сказал, как отрезал.
Ответить
...уефан
1725102396
...объемно, разумно, объективно!...
Ответить
Иван Петров 1986
1725103496
Все правильно и по делу.
Ответить
Цугундeр
1725103629
Сидел, сидел ..сопел, сопел полтора месяца маугли розового племени.. Выжидал . Великий Ребе к/б журналистики .)) Накопил, скомпоновал ,оформил и выдал на-гора !)И ведь не придерёшься , даже Симоняна прилепил к своему дайджесту .) Умничка . Ещё бы бесплатно.. It would be nice.)
Ответить
FCSpartakM
1725105016
воды налил больше чем Стивен Кинг
Ответить
Инсаров
1725106674
Личные источники Рабинера в Грузии (он там обитает уже около 2 -х лет): Хванчкара, Киндзмараули, Саперави, Цинандали, Мукузани и др.
Ответить
ZENIT-59
1725172828
Мне вообще непонятно для чего Соболев Зениту=лишние расходы да и только! Сейчас новый аргентинец показал класс, Соболев будет сидеть на лавке очень долго и упорно С этим трансфером Зенит проиграл на 100%
Ответить
Главные новости
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
8
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
Все новости
Все новости
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+