Рабинер прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«По трансферу Александра Соболева в «Зенит» ощущение одно – слава богу, что вся эта осточертевшая сага, наконец, закончилась и не перешла в стадию, когда окно закрыто, игрок никуда не перешел, пути назад отрезаны, он – нигде, и полгода цена на него стремительно падает.

У меня по поводу случившегося совсем нет эмоций – видимо, потому что все так затянулось. Подобные переходы взрывают мозг в тех случаях, когда они одномоментны, неожиданны, до того о них никто не ведает. Здесь же к такой развязке шло всe, и чувства перегорели.

В конце концов, Соболев – не воспитанник «Спартака». Однажды пришел, однажды ушел. Да, одно время было ощущение, что он может стать легендой клуба, и 24-е место в списке спартаковских снайперов всех времен и 7-е – в постсоветское время (если не считать Черенкова и Родионова, в России забивших лишь последние голы), – показатель, вызывающий определенное уважение. Но теперь это будут лишь цифры. Парень выбрал свой путь, и пусть идет своей дорогой. Мне кажется, болельщикам «Спартака» есть за что сказать ему спасибо, мгновений ликования он принес немало.

После чего – забыть.

Говоря или делая что-то, Соболев не считает даже на ход вперед, живет только тем, что здесь и сейчас. По ментальности и интеллекту – типичный среднестатистический футболист, не лучше и не хуже других. Если кто-то сейчас сильно разочарован, то просто не стоило очаровываться.

Когда этот большой мальчик рвал рубаху на груди, выражая преданность «Спартаку», он действительно в это верил. Но это не было и не могло у него быть глубоко. Приехал в клуб уже взрослым игроком, на какое-то время пропитался красно-белым вайбом, но где-то по вершкам. До корешков это не дошло, иначе «Зенита» бы быть не могло. «Не жалейте. Не спартаковец», – прав Никита Палыч Симонян, который имеет на такие слова прав больше, чем кто-либо.

Если говорить о процессе расставания, знаю нюанс – началось всe еще в конце прошлого сезона, перед финалом Пути регионов с «Балтикой». В предыдущем матче чемпионата с «Краснодаром» (кстати, выигранном) Владимир Слишкович хотел приберечь его к Кубку и в основе не выпустил, дал только несколько минут в концовке. Соболев, который хочет играть всегда, отреагировал в своем стиле – тренировался спустя рукава, и тренера это раздражало. Потом как-то в квадрате оказался второй мяч, и Саша демонстративно его выбил подальше. Это увидел Слишкович, отстранил Соболева от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не едет. Он вроде даже готов был извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали.

Ничем хорошим это ни для кого не закончилось – «Спартак» в ключевом матче сезона проиграл. И, по легенде, на слова Слишковича до игры: «Посмотришь матч на диване» Саша якобы после нее ответил тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Естественно, это стало известно руководству.

После этого в клубе вроде бы и решили – хватит. И впервые сказали, что готовы его продать – черты характера нападающего перевесили для руководителей пользу, которую он приносил. Соболев такому отношению оскорбился. И понеслось. Степень вины в конфликте клуба и игрока определяйте для себя сами.

А дальше уже на горизонте возник «Зенит», и знаменитый разговор Станковича с Соболевым после «Оренбурга», и перевод на индивидуальные занятия, и период мучений, которые закончились сегодня.

В чем-то случившееся при текущих обстоятельствах хорошо для всех. Для «Зенита» – жизнь, конечно, покажет, но приобретен хоть и проблемный игрок со сложным нравом, но а) «паспортный», что снимет для Семака ряд проблем при формировании состава; б) который много лет давал достаточно стабильный результат на важной позиции. Не Дзюба (хотя в чем-то – именно Дзюба), но определенную пользу принести питерцам должен.

Для «Спартака» хорошо то, что подняли цену с 6 миллионов до 10 – поди сейчас за десятку в России кого-то продай. А тем более чемодан без ручки, в который за последние месяцы превратился из ведущего форварда команды Соболев.

Во-вторых, потенциальное возвращение Александра в «Спартак», если бы ничего не вышло со сделкой, стопроцентно принесло бы в раздевалку токсичность, поскольку разбитые вдребезги тарелки склеить невозможно. Да и без Соболева, как видим, жизнь для «Спартака» вполне себе продолжается – раскрылся Угальде, при нем не находивший себя.

Хотя, конечно, в самом факте продажи еще недавно одного из ведущих игроков, да еще и «лимитчика», конкуренту по чемпионату ничего хорошего для красно-белых нет. Лучше бы – за границу. Но кому там нужен Соболев за 10 миллионов? Дубль «Наполи» в Тушине был уже три года назад, а время в футболе летит быстро.

Для Соболева хорошо, что не оказался на полгода вне футбола и будет играть. Для агента Павла Андреева – мы понимаем, что хорошо. Тут, уверен, надо отдать ему должное – если ему что-то нужно, он всегда доводит дело до конца. И для своих игроков, того же Соболева, является безусловным авторитетом, они его слушают как дети.

А они в большинстве своем дети и есть. Вот и Соболев как пришел из Самары в «Спартак» взрослым по возрасту человеком с менталитетом ребенка, так им и остался. Думаю, он не думает и не понимает, что разом стал для всех своим среди чужих и чужим среди своих. Да ему это, вероятно, и не важно. Он не смотрит ни вправо, ни влево, а прет по своей эмоциональной прямой.

А по какому маршруту эта дорога ведет, к Дзюбе или к Бакаеву, – еще предстоит выяснить. Одно ясно: точно не к статусу легенды какого-либо клуба и не к людской любви. Не к Черенкову или Тихонову, не к Желудкову или Бирюкову», – написал Рабинер.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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