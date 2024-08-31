Реакция Боярского на трансфер Соболева в «Зенит»

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

«Думаю, вряд ли найдутся люди, которые будут недовольны переходом.

Будут, конечно, болельщики «Спартака», которые сразу же его освистают. Но это только подстегнет амбиции Александра», – сказал Боярский.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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