Реакция Боярского на трансфер Соболева в «Зенит»

Известный болельщик «Зенита», артист Михаил Боярский высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.
«Думаю, вряд ли найдутся люди, которые будут недовольны переходом.
Будут, конечно, болельщики «Спартака», которые сразу же его освистают. Но это только подстегнет амбиции Александра», – сказал Боярский.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
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Источник: «Спорт-Экспресс»