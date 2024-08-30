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  • Черданцев нашел тенденцию в переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Черданцев нашел тенденцию в переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

30 августа 2024, 19:50
11

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев обратил внимание, что Александр Соболев стал не первым нападающим «Спартака», ушедшим в «Зенит».

Он напомнил про примеры Артема Дзюбы и Павла Погребняка, которые добились большего успеха в Петербурге, чем в Москве.

«Итак, переход Соболева состоялся. И переход Сергеева в «Крылья Советов» тоже. Это звенья одной цепи. Не перешел бы Соболев, Иван, скорее всего, потерял еще один сезон в запасе.

Я не знаю, что там у Соболева произошло со «Спартаком», но налицо странная тенденция: из «Спартака» уходит уже третий российский центральный нападающий и оказывается в «Зените».

Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в составе «Зенита», Дзюба в чемпионате забил за «Зенит» 85 и стал топ-игроком. Как проявит себя Соболев в новой команде, покажет время. Но я говорил об этом, и могу повторить: на мой взгляд Соболев в хорошей форме сильнее Кассьерры в отличной форме.

Почему «Спартак» так обходится со своими талантами, не понимаю. Допустим, не поверили в свое время, что Глушенков наберет форму после травмы. Но Соболев? Был же ключевым игроком в прошлом сезоне.

Потом что-то там произошло у него то ли с клубом то ли с Абаскалем. Присел в запас, началась какая-то канитель. Хорошо. Бывает, не первый случай такой в футболе. Хотя не забываем, что параллельно происходит совершенно непонятная история с капитаном команды Джикией.

Но приходит новый тренер. Джикии в команде нет, но Соболев-то есть. Как такое может быть, что Станковичу не нужен один из лучших игроков команды? Тем более россиянин.

Менеджеры в «Спартаке» меняются все эти годы, но в третий раз подряд клуб, кто бы им ни руководил, не может (или не хочет, я не знаю) договориться с центральным нападающим, двое из которых свои воспитанники. Странно.

А что касается сегодняшнего перехода, то по-моему довольны все: «Зенит» получил фактурного нападающего с российским паспортом, «Спартак» получил деньги, Сергеев игровую практику, Соболев – новый вызов в карьере. Так что все довольны, а значит – всем хороших выходных!» – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (11)
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FCSpartakM
1725037628
Он совсем дурак или да? Человека взбаламутил агент, он не захотел играть за команду, прямым текстом сказал. Причем тут менеджмент? это история личности. Кто из перечисленных чердаком фамилий не является г. по жизни? Тенденция в том, что есть люди, которым не плевать на то, где ты , а есть -которым важны деньги. А денег больше всех дадут в одном месте. Появится другой клуб и туда побегут. Как относится к своим воспитанникам зенит он не хочет уточнять, они для них существуют только тогда, когда из них другой клуб сделает игроками, чтобы перекупить
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Админ ресурс
1725037844
Чердак как обычно качественно вылизал газовое очко Погреб, цюпа, соболек Это игруны в порядке возрастания мразотности
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Цугундeр
1725037966
Как правильно заметил предыдущий оратор ).."Причем тут менеджмент? это история личности." Экзистенция товарища Соболя. Хотя кому-то он уже , а кому-то ещё.. Не товарищ.
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andr45
1725038572
ЧЕРДАНЦЕВ «Но Соболев? Был же ключевым игроком в прошлом сезоне.» Форвард, забивающий за сезон ЧЕТЫРЕ гола, по Черданцеву «ключевой игрок»?) Экий же дурик это диктор)
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...уефан
1725039819
...тень-день-ци-я)...
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serhio80
1725039826
Шлюба, Подгребняк... Прекрасная компания)
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Oldtrafford83
1725082056
Жора, а ты не думал что просто там больше платят и так же тенденция в том что Погреб, Дрочер и Дельфин это типичные примадонны которые хотят чтобы внимание было только на них вот и всё, в Зените видимо всё равно на это!
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