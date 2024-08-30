Черданцев нашел тенденцию в переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев обратил внимание, что Александр Соболев стал не первым нападающим «Спартака», ушедшим в «Зенит».

Он напомнил про примеры Артема Дзюбы и Павла Погребняка, которые добились большего успеха в Петербурге, чем в Москве.

«Итак, переход Соболева состоялся. И переход Сергеева в «Крылья Советов» тоже. Это звенья одной цепи. Не перешел бы Соболев, Иван, скорее всего, потерял еще один сезон в запасе.

Я не знаю, что там у Соболева произошло со «Спартаком», но налицо странная тенденция: из «Спартака» уходит уже третий российский центральный нападающий и оказывается в «Зените».

Погребняк стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в составе «Зенита», Дзюба в чемпионате забил за «Зенит» 85 и стал топ-игроком. Как проявит себя Соболев в новой команде, покажет время. Но я говорил об этом, и могу повторить: на мой взгляд Соболев в хорошей форме сильнее Кассьерры в отличной форме.

Почему «Спартак» так обходится со своими талантами, не понимаю. Допустим, не поверили в свое время, что Глушенков наберет форму после травмы. Но Соболев? Был же ключевым игроком в прошлом сезоне.

Потом что-то там произошло у него то ли с клубом то ли с Абаскалем. Присел в запас, началась какая-то канитель. Хорошо. Бывает, не первый случай такой в футболе. Хотя не забываем, что параллельно происходит совершенно непонятная история с капитаном команды Джикией.

Но приходит новый тренер. Джикии в команде нет, но Соболев-то есть. Как такое может быть, что Станковичу не нужен один из лучших игроков команды? Тем более россиянин.

Менеджеры в «Спартаке» меняются все эти годы, но в третий раз подряд клуб, кто бы им ни руководил, не может (или не хочет, я не знаю) договориться с центральным нападающим, двое из которых свои воспитанники. Странно.

А что касается сегодняшнего перехода, то по-моему довольны все: «Зенит» получил фактурного нападающего с российским паспортом, «Спартак» получил деньги, Сергеев игровую практику, Соболев – новый вызов в карьере. Так что все довольны, а значит – всем хороших выходных!» – написал Черданцев в своем телеграм-канале.