Медведев оценил поведение Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к поведению новичка команды Александра Соболева.
«Поведение Соболева? У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром.
И главный тренер Сергей Богданович Семак, и я неоднократно разговаривали с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение.
Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, игрок сборной. Будет только наращивать свой счет голам и голевым передачам», – заявил Медведев.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «Спорт-Экспресс»