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Медведев оценил поведение Соболева

30 августа 2024, 18:03
18

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к поведению новичка команды Александра Соболева.

«Поведение Соболева? У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром.

И главный тренер Сергей Богданович Семак, и я неоднократно разговаривали с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение.

Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, игрок сборной. Будет только наращивать свой счет голам и голевым передачам», – заявил Медведев.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Медведев Александр
Комментарии (18)
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Garrincha58
1725030474
Всё дело сделано осталось ждать результатов
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Админ ресурс
1725030790
Болотный фонад, как думаешь, что зендид позор и посмешище это соболек младший сам придумал или его папа научил?
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Таврида
1725030940
Медведь оценил Соболя: - Хорошо ныряет...
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Скай
1725030995
Соболь для бо м жей уже не дельфин, а Александр. О как. Быстро вшивые переобуваются.
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Desma
1725031559
Семак, и я неоднократно разговаривали с Сашей? Интересно, а кто тогда врал, что Зениту Соболев не нужен?
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FCSpartakM
1725031593
Лучше бы молчал. Характер у Соболева самолюбивый и капризный. Ему уже 27 лет, в таком возрасте люди не меняются.
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slavа0508
1725031661
О как быстро переобулись . то дельфин и симулянт . а теперь хороший футболист и отличный парень ...однако...
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andr45
1725033524
МЕДВЕДЕВ  «научился распознавать дурость, пошлость» Верю, потому как Медведев обладает этими качествами в избытке)
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ОК, Зенит!
1725034237
Не вольется Соболев в команду. Это тело любит только себя в футболе, а не футбол в себе. Пара тройка матчей и будет мальчиком на замену. А черз пол сезона усердно станет протирать штаны на лавке. Соболев не Дзюба. Нет характера. Тряпка.
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rash1959
1725039229
Ещё утром немытые гнобили дельфина, а после обеда он сразу превратился в золотую рыбку, и по божмиовски вылизали новичку все отверстия.
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