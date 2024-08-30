Медведев высказался о сроках медобследования Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Александр Соболев проходит медобследование в клубе в данный момент.

«Соболев приехал в Санкт-Петербург и проходит углубленное медицинское обследование», – сказал Медведев.

Также председатель правления петербургского клуба объяснил, почему этого не произошло вчера: «Александр Соболев в четверг не прошел медобследование. А ночью обследования не проходят».