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Медведев высказался о сроках медобследования Соболева

30 августа 2024, 10:44
6

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Александр Соболев проходит медобследование в клубе в данный момент.

«Соболев приехал в Санкт-Петербург и проходит углубленное медицинское обследование», – сказал Медведев.

Также председатель правления петербургского клуба объяснил, почему этого не произошло вчера: «Александр Соболев в четверг не прошел медобследование. А ночью обследования не проходят».

  • По данным «Спорт-Экспресса», в случае удачного прохождения медобследования Соболев подпишет контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью продления на один сезон.
  • В этом сезоне 27-летний форвард провел за «Спартак» 1 матч.
  • 23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сообщил журналистам, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Медведев Александр
Комментарии (6)
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Cleaner
1725004366
В следующем году Соболева медобследуют. А пока его на карантин посадить нужно. Мало ли чего он в Спартаке подцепил!!!...)))
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NewLife
1725004701
Надо произвести медобследование на психическое здоровье и адекватность Ведмедя и всех комментаторов газпром тв))
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Хулиганин
1725005897
Его отстранили от тренировок с командой, чтобы Болотную лихорадку не распространял.
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Бригадный
1725006747
Ура! Если Саня Соболев в Зените, то команда будет просто суперкрутой. Болельщиков в разы прибавится. Не секрет, что раньше многие фанатели за Зенит только из-за того что там играл Дзюба. Теперь новый Дзюба будет в команде. Возможно, что и покруче прежнего. У Сани есть скорость, и удар поставлен намного лучше.
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krumanow
1725008186
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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rash1959
1725013248
Две ноги, две руки, хвост... Всё на месте, здоров!
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