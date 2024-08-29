Гвардиола подарил по 10 тысяч фунтов персоналу «Манчестер Сити»

Персонал, который работает с основной командой «Манчестер Сити», получил по 10 тысяч фунтов от главного тренера Хосепа Гвардиолы. По данным The Times, речь идет о 60-70 сотрудниках клуба, в число которых входят экпировщики, повара, терапевты, бариста, охранники.

Гвардиола ранее говорил о том, что позитивная атмосфера во всем клубе стала ключевым фактором успеха команды. Тренер пытается способствовать сплочению коллектива и установлению контакта между персоналом и игроками.