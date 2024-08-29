Хакеры взломали аккаунт Мбаппе: от имени француза оскорбили Месси и «Тоттенхэм», послали Израиль, признались в любви к топ-клубу АПЛ

Вечером 28 августа неизвестные взломали страницу Килиана Мбаппе в твиттере с 14,4 миллиона подписчиков.

Хакеры сначала прорекламировали токен «MBAPPE», а затем стали писать провокационные посты.

От имени французского нападающего Лионель Месси был назван «карликом»: «Криштиану Роналду – величайший футболист всех времeн. Этот карлик [Лионель Месси] – не мой лучший игрок мира».

Также мошенники назвали «Тоттенхэм» «дерьмом» и написали, что Мбаппе болеет за «Манчестер Юнайтед».

Еще от хакеров досталось Израилю. Они в твиттере Мбаппе поддержали Палестину и написали «*** [к черту] Израиль».