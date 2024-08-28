Новый мяч Лиги чемпионов

Компания adidas представила мяч Лиги чемпионов сезона-2024/25. Сообщается, что мяч вернулся к классическому виду, но с обновленной технологией. На нем снова изображены звезды от кончика к кончику, заменившие смещенный рисунок, который использовался с 2019 года.

«Внешний вид нового мяча мужской Лиги чемпионов полностью посвящен культовой простоте: синонимичные турниру знаменитые звезды изображены в черном цвете на фоне белых шестиугольников. Классический дизайн подчеркивается тонкими деталями турбо-красного и солнечно-желтого цветов, чтобы придать мячу современный вид и отобразить, что за важнейший клубный трофей Европы сражается новое поколение игроков», – говорится в описании.

«На предстоящий сезон мы переделали корпус, чтобы снова отобразить панели со звездами от кончика до кончика, которые изначально сделали мячи такими культовыми, но с совершенно новой конфигурацией тиснения для улучшенной аэродинамики. Теперь нам не терпится увидеть мячи в действии в ногах лучших игроков мира», – сказал генеральный менеджер adidas по глобальному футболу Ник Крэггз.

Также компания adidas представила новый мяч женской Лиги чемпионов.