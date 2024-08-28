Павлюченко призвал выдать оружие игрокам сборной России перед поездкой во Вьетнам

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящих матчах команды.

Россия сыграет в Ханое с Вьетнамом 5 сентября и с Таиландом 7 сентября.

«Главное – выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеется).

По мне, главное, чтобы сборная играла, существовала. И неважно, какие соперники. Страна будет смотреть игры сборной! Уверен, что многие полетят и на саму игру», – сказал Павлюченко.