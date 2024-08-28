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  • Павлюченко призвал выдать оружие игрокам сборной России перед поездкой во Вьетнам

Павлюченко призвал выдать оружие игрокам сборной России перед поездкой во Вьетнам

28 августа 2024, 14:42
7

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящих матчах команды.

  • Россия сыграет в Ханое с Вьетнамом 5 сентября и с Таиландом 7 сентября.

«Главное – выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеется).

По мне, главное, чтобы сборная играла, существовала. И неважно, какие соперники. Страна будет смотреть игры сборной! Уверен, что многие полетят и на саму игру», – сказал Павлюченко.

  • Россия отстранена от официальных матчей.
  • Вьетнам и Таиланд – участники последнего Кубка Азии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Вьетнам. Лига V Россия Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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VVM1964
1724853816
Странное у Павлеченко представление о Вьетнаме... По моему в Таиланде "опастностей" больше !))
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BoevStas1
1724859878
Правильно пусть играют,тем более Вьетнам друзья,а в Тай 1/3 страны летала отдыхать))
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k611
1724862234
Они же не в Афганистан играть летят
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Сергей-Яковлев-yandex
1724917063
Голову отбил , может защитные шлемы футболистам надевать. Чех всегда в нём играл.
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Mikey-Show-google
1724989796
Кроме оружия, всё правильно сказал
Ответить
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