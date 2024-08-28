В среду, 28 августа, в 3-м туре Кубка России сыграют «Динамо» Москва и «Крылья Советов». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).

«Динамо»

Команда Марцела Лички занимает 2-е место в группе A, набрав 3 очка. «Динамо» добыло 1 победу и потерпело 1 поражение, разница мячей – 2:4.

Последние результаты «Динамо»:

25.08.24 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:1 РПЛ;

17.08.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;

14.08.24 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 2:1 Кубок России.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» не набрали ни одного очка в 2 играх и замыкают группу A. Подопечные Игоря Осинькина потерпели 2 поражения, разница мячей – 0:4.

Предыдущие результаты «Крылья Советов»:

Очные встречи

17.08.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;

18.05.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 4:1 РПЛ;

29.07.23 «Крылья Советов» – «Динамо» М – 3:3 РПЛ;

05.03.23 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;

01.03.23 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:1 Кубок России.

Прогноз на матч «Динамо» М – «Крылья Советов»

Ожидается результативная игра с перевесом хозяев. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 1.58.