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    • «Динамо» Москва – «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России, 28 августа

    «Динамо» Москва – «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России, 28 августа

    В среду, 28 августа, в 3-м туре Кубка России сыграют «Динамо» Москва и «Крылья Советов». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).

    «Динамо»

    Команда Марцела Лички занимает 2-е место в группе A, набрав 3 очка. «Динамо» добыло 1 победу и потерпело 1 поражение, разница мячей – 2:4.

    Последние результаты «Динамо»:

    • 25.08.24 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:1 РПЛ;
    • 17.08.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;
    • 14.08.24 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 2:1 Кубок России.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» не набрали ни одного очка в 2 играх и замыкают группу A. Подопечные Игоря Осинькина потерпели 2 поражения, разница мячей – 0:4.

    Предыдущие результаты «Крылья Советов»:

    • 25.08.24 «Крылья Советов» – «Пари НН» – 3:1 РПЛ;
    • 17.08.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;
    • 14.08.24 «Крылья Советов» – «Спартак» М – 0:3 Кубок России.

    Очные встречи

    • 17.08.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;
    • 18.05.24 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 4:1 РПЛ;
    • 29.07.23 «Крылья Советов» – «Динамо» М – 3:3 РПЛ;
    • 05.03.23 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:0 РПЛ;
    • 01.03.23 «Динамо» М – «Крылья Советов» – 1:1 Кубок России.

    Прогноз на матч «Динамо» М – «Крылья Советов»

    Ожидается результативная игра с перевесом хозяев. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 1.58.

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.08.2024 10:42
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