Фонбет Кубок России. «Динамо» одержало крупную победу над «Крыльями Советов» (5:1)

«Динамо» выиграло у «Крыльев Советов» со счетом 5:1 в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Дублем у бело-голубых отметился Виктор Оикшор, по голу забили Денис Боков, Ярослав Гладышев и Денис Макаров. Единственный мяч гостей на счету Фернандо Костанцы, который реализовал пенальти.

В группе A на счету московского «Динамо» стало 6 очков, как и у «Спартака» и «Динамо» Мх. У «Крыльев Советов» 0 очков.

Россия. Фонбет Кубок России. Группа A. 3-й тур

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Боков, 9; 2:0 – Окишор, 21; 2:1 – Костанца, 42 (с пенальти); 3:1 – Окишор, 45+1; 4:1 – Гладышев, 58; 5:1 – Макаров, 83.

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