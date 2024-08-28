Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Кубка России в котором сыграют «Динамо» и «Крылья Советов». Игра состоится 28 августа, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лещук, Маричаль, Лепский, Фернандес, Бессмертный, Гагнидзе, Чавес, Скопинцев, Окишор, Макаров, Боков,
Главный тренер: Марцел Личка
«Крылья Советов»: Овсянников, Печенин, Гапонов, Грибакин, Костанца, Якуба, Витюгов, Бабаев, Дмитриев, Олейников, Шитов.
Главный тренер: Игорь Осинькин
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Источник: «Бомбардир»