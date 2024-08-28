В среду, 28 августа, в 3-м туре Кубка России сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Игра состоится в Нижнем Новгороде, начало – в 17:15 (мск).

«Пари НН»

Коллектив Саши Илича замыкает таблицу кубковой группы C, набрав 1 очко. Команда 1 раз сыграла вничью, проиграв по пенальти, и потерпела 1 поражение, разница мячей – 2:5.

Последние результаты «Пари НН»:

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 6 очков в 2 играх и занимает 1-е место в группе. Подопечные Мурада Мусаева добыли 2 победы, разница мячей – 2:0.

Предыдущие результаты «Краснодара»:

Очные встречи

18.08.24 «Краснодар» – «Пари НН» – 2:1 РПЛ;

06.04.24 «Пари НН» – «Краснодар» – 3:4 РПЛ;

04.10.23 «Краснодар» – «Пари НН» – 3:0 Кубок России;

29.08.23 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:1 Кубок России;

04.08.23 «Краснодар» – «Пари НН» – 1:0 РПЛ.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар»

«Краснодар» прагматично играет в Кубке. Нижегородцы не блещут результативностью, а пропускают достаточно. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.88.