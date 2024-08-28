Мусаев поделился впечатлениями от игры «Краснодара» с «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о гостевом матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» (1:0).

– Сложная игра, так и предполагалось. В Краснодаре с ними тоже было сложно. Большую часть матча играли в хороший футбол. Конечно, нужно поднять немного реализацию, можно было забивать и второй, и третий гол. Главное, что победили, есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее.

– Какая задача на оставшиеся три матча [в групповом этапе Кубка России]?

– Хотим выигрывать в каждом матче. 7 сентября будем играть с командой из Медиалиги, в этом матче тоже хотим победить. Каждую тренировку, каждое упражнение надо играть на победу.