Мусаев поделился впечатлениями от игры «Краснодара» с «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о гостевом матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» (1:0).
– Сложная игра, так и предполагалось. В Краснодаре с ними тоже было сложно. Большую часть матча играли в хороший футбол. Конечно, нужно поднять немного реализацию, можно было забивать и второй, и третий гол. Главное, что победили, есть, конечно, недочеты, но впечатление хорошее.
– Какая задача на оставшиеся три матча [в групповом этапе Кубка России]?
– Хотим выигрывать в каждом матче. 7 сентября будем играть с командой из Медиалиги, в этом матче тоже хотим победить. Каждую тренировку, каждое упражнение надо играть на победу.
- В группе C после трех туров «Краснодар» лидирует с 9 очками, «Пари НН» замыкает таблицу с 1 очком.
- «Быки» продлили беспроигрышную серию до 9 матчей подряд во всех турнирах.
Источник: «Матч ТВ»