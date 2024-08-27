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Дьяков оценил вариант с Турцией для Соболева

27 августа 2024, 09:26
4

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Сивасспора» Виталий Дьяков считает, что продолжение карьеры в чемпионате Турции будет хорошим вариантом для нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«До конца трансферного окна остаeтся мало времени, всe больше будут накидывать про варианты Соболева. Если будет Турция, то это хорошее продолжение карьеры. Можно будет выйти из зоны комфорта в другой стране с другим менталитетом. Круто, если это будет команда, играющая в еврокубках. Можно попробовать себя. Почему нет? Я только за.

Там есть не только «Фенербахче» с Жозе Моуринью. Там хороший чемпионат и много классных футболистов. Я сам на себе это ощутил. Если наш футболист в раздумьях, то я бы ему советовал ехать. Что касается «Фенербахче», то там есть Джеко, хоть и не молодой. Думаю, поиграть под руководством Моуринью Соболеву было бы супер. Но надо понимать, интересуется ли этот клуб Александром», – сказал Дьяков.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, помимо возможной продажи в «Зенит», у «Спартак» есть варианты с переходом Соболева в чемпионаты Греции и Турции.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Соболев Александр Дьяков Виталий
Комментарии (4)
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oyabun
1724740143
Такие все советчики. Только турок забыли спросить - оно им надо?
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ilich55
1724741111
Моуринью спит и видит в "Фенербахче" Соболева....... Этож надо такое ляпнуть!?
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aldo conte
1724747988
Давно известно, что в Турции всё есть. Но оказывается Соболева не хватало.
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alefreddy
1724772565
флаг ему в руки и на курорт в Турцию
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