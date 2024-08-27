Дьяков оценил вариант с Турцией для Соболева

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Сивасспора» Виталий Дьяков считает, что продолжение карьеры в чемпионате Турции будет хорошим вариантом для нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«До конца трансферного окна остаeтся мало времени, всe больше будут накидывать про варианты Соболева. Если будет Турция, то это хорошее продолжение карьеры. Можно будет выйти из зоны комфорта в другой стране с другим менталитетом. Круто, если это будет команда, играющая в еврокубках. Можно попробовать себя. Почему нет? Я только за.

Там есть не только «Фенербахче» с Жозе Моуринью. Там хороший чемпионат и много классных футболистов. Я сам на себе это ощутил. Если наш футболист в раздумьях, то я бы ему советовал ехать. Что касается «Фенербахче», то там есть Джеко, хоть и не молодой. Думаю, поиграть под руководством Моуринью Соболеву было бы супер. Но надо понимать, интересуется ли этот клуб Александром», – сказал Дьяков.