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Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ

26 августа 2024, 15:07
2

Александр Мостовой оценил борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Сейчас смотришь на таблицу – и все команды, о которых многие говорили, идут в первой пятерке. Они там и будут, так как составы и обеспечение лучше, чем у других клубов.

Смена лидерства? Да, «Зенит» последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно.

Может быть, у нас пришло время сменить победителя. Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», – сказал Мостовой.

Топ-5 РПЛ по итогам 6 туров выглядит так:

  1. «Локомотив» – 15 очков
  2. «Зенит» – 14 очков
  3. «Краснодар» – 12 очков
  4. «Динамо» – 12 очков
  5. «Спартак» – 11 очков

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Краснодар Динамо Спартак Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1724675329
Впереди ещё весь чемпионат,а ещё и зимняя пауза.Чего тут гадать и планировать?И у всех впереди будут спады.В прошлом сезоне было чувство,что чемпионство никому не нужно. Очки лидеры дарили налево и направо
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...уефан
1724676208
...главное, Саша, отслеживай турнирную таблицу, чтоб успеть переобуться к интервью!)...
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