Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Александр Мостовой оценил борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Сейчас смотришь на таблицу – и все команды, о которых многие говорили, идут в первой пятерке. Они там и будут, так как составы и обеспечение лучше, чем у других клубов.

Смена лидерства? Да, «Зенит» последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно.

Может быть, у нас пришло время сменить победителя. Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», – сказал Мостовой.

Топ-5 РПЛ по итогам 6 туров выглядит так: