Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Александр Мостовой оценил борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.
«Сейчас смотришь на таблицу – и все команды, о которых многие говорили, идут в первой пятерке. Они там и будут, так как составы и обеспечение лучше, чем у других клубов.
Смена лидерства? Да, «Зенит» последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно.
Может быть, у нас пришло время сменить победителя. Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», – сказал Мостовой.
Топ-5 РПЛ по итогам 6 туров выглядит так:
- «Локомотив» – 15 очков
- «Зенит» – 14 очков
- «Краснодар» – 12 очков
- «Динамо» – 12 очков
- «Спартак» – 11 очков
Источник: «Спорт-Экспресс»