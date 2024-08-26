Дибала рассказал, как отказался от контракта в Саудовской Аравии на 75 млн евро

Пауло Дибала объяснил, почему решил остаться в «Роме», а не уходить в «Аль-Кадисию», которая предлагал контракта на 3 года с общей суммой в 75 миллионов евро.

– Почему ты отказался от 75 миллионов евро?

– Все смотрят только на это, но я учитывал много других факторов при принятии решения. Повлияли и моя семья, особенно моя жена, город, команда, желание вернуться в национальную сборную: мне 30 лет, я чувствую себя хорошо, хотя слышу много критики из-за травм.

Я стараюсь работать на максимум и правильно восстанавливаться, чтобы быть в лучшей форме. Было много факторов, но все говорят только о деньгах: когда видишь такие суммы, не могу отрицать, что задумываешься об этом. Но, взвесив все, я принял решение остаться [в «Роме»].

– Как отреагировали арабы и твой агент?

– Для моего агента ничего не изменилось, я слышал много разговоров о том, что он бы получил большие деньги, но это неправда. Самое главное для него – чтобы я был счастлив: это человек, которого я очень уважаю и с которым работаю уже долгое время.

То, что писали в газетах, не соответствует действительности. Что касается арабов, я не знаю, я с ними не разговаривал.