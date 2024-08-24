Канчельскис раскритиковал тренировочный процесс «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Андрей Канчельскис порассуждал о причинах неудач «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

По его мнению, нельзя объяснять слабые результаты команды только большим количеством травм.

«Хорошо, давайте так рассуждать. Если большое количество травм, значит что-то неправильно в тренировочном процессе. Какие тут могут быть отговорки?

То доктор виноват, то еще кто-то. Какой доктор виноват?! Большое количество травм – это неправильный тренировочный процесс. Весь мир это знает.

Что они там начинают выдумывать и на травмы ссылаться? Значит делайте так, чтобы повреждений не было. Обследуйте правильно футболистов.

Узнайте, у кого какая проблема, может хроническое что-то. Вот они дурят народ, что за отношение такое?» – сказал Канчельскис.