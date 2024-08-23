Степашин сказал, чего не хватило «Динамо» для титула в прошлом сезоне

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что команде не хватило решительности, чтобы стать чемпионом в сезоне-2023/24.

«Все возможно, это же спорт. С «Зенитом» вничью должны были сыграть последние матчи, которые были в Петербурге. Если бы Тюкавин Костя схватил мяч, мы сыграли бы вничью.

Хотя, конечно, по составу и финансовым ресурсам «Зенит» превосходит сегодня все команды, что на самом деле, на мой взгляд, тоже не очень правильно. В прошлом году не хватило одного – решительности. Я говорил [главному тренеру] Марцелу Личке, если ты будешь играть на ничью, проиграешь. Надо было биться по-настоящему, до последнего, потому что одно очко – и все, стали бы чемпионами страны.

В этом году поборемся, почему бы и нет. У нас молодая команда, у нас неплохие иностранцы, лишних нет. Но самое приятное то, что семь-восемь воспитанников академии Яшина, нашей спортивной динамовской академии играют уже в основном составе, не только в «Динамо-2». Это, кстати, единственная команда Премьер-лиги, где такое количество собственных воспитанников играет в своей команде, я этому искренне рад», – сказал Степашин.