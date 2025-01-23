Тюкавин рассказал о переписке с Модричем

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о знакомстве с полузащитником «Реала» Лукой Модричем.
«Мы с ним списались. Говорю: «Ты приедешь в этом году в этот отель в Дубае?». Он мне ответил: «Да». Я говорю: «Всe, давай увидимся».
Мы шли с ресторана, я попросил сфоткаться. Он с нами сфоткался, потом забил сразу же, кстати, первый гол вроде в Кубке», – сказал Тюкавин на видео в сообществе «Динамо» в VK.
- Модрич – обладатель «Золотого мяча» 2018 года.
- Со сборной Хорватии Лука дважды брал медали ЧМ.
- Тюкавин сейчас на сборе с «Динамо» в ОАЭ.